Beyoncé與Levi’s®連袂推出《The Denim Cowboy

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Levi’s®品牌與全球偶像Beyoncé攜手合作，於今日發表了為期一年的Levi’s® REIIMAGINE活動的收官之作——《The Denim Cowboy》。這部影片串聯起前三個篇章，揭示出該活動不僅是對Levi’s®經典廣告的重新詮釋，更是圍繞「賦能」與「改寫規則」建構的全新敘事。《The Denim Cowboy》中全程亮相的Levi’s®代表性單品及BEYONCÉ x LEVI’S®全新牛仔系列的核心款式，既是影片中的造型服飾，也是與Beyoncé合作的最新基石，彰顯了品牌在牛仔生活型態領域的領導地位。

這部90秒的影片配以葛萊美得獎專輯《Cowboy Carter》中《Levii’s Jeans》的獨家剪輯版原聲，包含此前發表的《Launderette》、《Pool Hall》和《Refrigerator》三部短片中的新場景與加長片段——所有內容靈感均源自1980年代和1990年代的Levi’s®經典廣告。Levi’s®品牌再次與葛萊美得獎導演Melina Matsoukas合作，將這一願景化為現實。

《The Denim Cowboy》重新詮釋了之前的篇章並揭曉了新的細節：Beyoncé在撞球遊戲中贏得的獎品，正是由得獎演員Timothy Olyphant（代表作《Justified》、《Deadwood》）飾演的當地「大佬」的501®牛仔褲。Beyoncé身著鑲鑽90年代短款卡車司機夾克，搭配501® Curve牛仔褲驚豔亮相——這款突破性的全新501®廓形專為展現曲線而設計，既貼合身形，又不失501®經典直筒版型永恆而持久的魅力。鑲鑽西部風90年代短款卡車司機夾克與鑲鑽西部風501® Curve牛仔褲延續《Pool Hall》中首次展現的大膽張揚風格，成為BEYONCÉ X LEVI’S®牛仔系列中最搶眼的代表性單品。

Levi Strauss & Co.旗下Levi’s®品牌全球行銷長Kenny Mitchell表示： 「《The Denim Cowboy》代表開創性的Levi’s® REIIMAGINE活動圓滿收官，也為這場不斷探索重塑與再造的合作畫上完美句點。該活動代表著合作的新境界與新規模——它將女性置於敘事核心，為Levi’s®歷史開啟了全新的代表性篇章，不斷重申了品牌在文化領域的核心地位。」

這場合作在Beyoncé的COWBOY CARTER TOUR巡演拉斯維加斯收官演出中達到高潮：這位偶像的整個舞蹈團隊身著BEYONCÉ X LEVI’S®牛仔系列的閃耀新品登臺，造型靈感源自持續進行的REIIMAGINE活動所蘊含的大膽精神。

BEYONCÉ X LEVI’S®牛仔系列——包括鑲鑽西部風90年代短款卡車司機夾克（售價250美元）和鑲鑽西部風501® Curve牛仔褲（售價150美元）——以及另外兩套全身牛仔套裝，將於8月4日起在Beyonce.com發售，8月7日起在Levi.com及指定Levi’s®門市全球發售。

《The Denim Cowboy》將透過全面整合的全球活動推出，涵蓋電視、數位平台、社群媒體及戶外廣告。該活動延續了Levi’s®與當代最傑出創意人才合作的傳統。Matsoukas與艾美獎得獎攝影師Marcell Rév和知名攝影師Mason Poole聯手，捕捉REIIMAGINE活動的視覺精髓，為Levi’s®豐富的代表性活動史冊再添濃墨重彩的一筆。

如欲瞭解更多關於REIIMAGINE活動的資訊，請造訪levi.com，並在Instagram和TikTok上關注@levis。

該活動是與TBWA\Chiat\Day LA和Parkwood Entertainment合作進行創意構思，由de la revolućion/PRETTYBIRD製作。

關於Levi’s ®品牌

Levi’s®品牌是經典美式風格與隨性酷感的代名詞。自1873年由Levi Strauss & Co.發明以來，Levi’s®牛仔褲已成為全球最具辨識度的服飾之一，俘獲了一代又一代人的想像與忠誠。如今，Levi’s®品牌組合憑藉在服飾產業無可比擬的不懈開拓與創新精神持續演進。我們的主打牛仔服飾及配件銷往120多個國家，讓全球各地的人們得以表達個性風格。如欲瞭解更多關於Levi’s®品牌及其產品和門市的資訊，請造訪levi.com。

關於Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co.是全球最大的名牌服飾企業之一，也是牛仔領域的全球領導者。公司設計並銷售針對男性、女性及兒童群體的牛仔褲、休閒服飾及相關配件，涵蓋Levi’s®、Dockers®、Levi Strauss Signature™和Beyond Yoga®等品牌。其產品透過連鎖零售商、百貨公司、線上平台及全球約3400家品牌專屬門市與店中店銷往120多個國家。Levi Strauss & Co. 2024年公布的淨營收為64億美元。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://levistrauss.com；如欲查閱公司新聞及公告，請造訪http://investors.levistrauss.com。

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