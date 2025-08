Beyoncé és a Levi’s® bemutatja a The Denim Cowboy című kisfilmet

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Levi’s® márka a világhírű ikon, Beyoncé együttműködésével ma bemutatta a The Denim Cowboy című kisfilmet, mely a Levi’s® REIIMAGINE kampány egy éven át tartó történetének lezáró szakaszát jelenti. A film összefonja az előző három fejezetet, és megmutatja, hogy a kampány több mint a Levi’s® ikonikus reklámjainak újraértelmezése – ez egy új narratíva megalkotása, amely a megerősítésről és a szabályok újraírásáról szól. A The Denim Cowboy alatt végig feltűnnek a Levi’s® ikonikus darabjai, valamint a vadonatúj BEYONCÉ x LEVI’S® farmerkollekció kulcsfontosságú elemei, amelyek nemcsak a film „egyenruhájaként” szolgálnak, hanem a Beyoncéval való partnerség legújabb sarokköveiként is, kiemelve a márka vezető szerepét a farmerkultúra terén.

A Grammy-díjas Cowboy Carter albumról származó „Levii’s Jeans” című szám exkluzív átdolgozására készült 90 másodperces film új jeleneteket és kibővített változatokat tartalmaz a korábban bemutatott Launderette, Pool Hall és Refrigerator kisfilmekből – mindegyik az 1980-as és 1990-es évek klasszikus Levi’s® reklámjai által inspirálva. A Levi’s® márka ezúttal is együttműködött a Grammy-díjas rendezővel, Melina Matsoukas-szal, hogy életre keltse ezt a víziót.

A korábbi fejezetek újraértelmezésével és friss részletek feltárásával a The Denim Cowboy-ból kiderül, hogy Beyoncé jutalma a billiárdjátékból nem más, mint a helyi nagyágyú 501® farmerje, akit a díjnyertes színész, Timothy Olyphant alakít (Justified, Deadwood). Beyoncé lélegzetelállítóan fest egy kristályokkal díszített, '90-es éveket idéző Shrunken Trucker dzsekiben, amelyet a 501® Curve farmerrel párosít – ez egy vadonatúj, forradalmi 501® fazon, amely a nőies idomokat emeli ki anélkül, hogy feláldozná az eredeti, egyenes szárú szabás időtlen karakterét. A Pool Hall kisfilmben megismert merész glamour stílusát idézve a Western Crystal ’90s Shrunken Trucker dzseki és a Western Crystal 501® Curve farmer a BEYONCÉ X LEVI’S® kollekció ikonikus darabjaiként emelkednek ki.

“A The Denim Cowboy a forradalmi Levi’s® REIIMAGINE kampány betetőzése, egyben a partnerség utolsó ünneplése, amely minden egyes lépésénél a megújulást és az újraértelmezést kutatta,” mondta Kenny Mitchell, a Levi Strauss & Co. Levi’s® márkájának globális marketingigazgatója. “ A kampány új szintre emeli és fokozza az együttműködést, amely a nőket helyezte a narratíva középpontjába, és elindított egy új, ikonikus fejezetet a Levi’s® történetében, amely tovább erősíti a márka pozícióját a kultúra élvonalában.”

A partnerség lenyűgöző csúcspontjához érkezett Beyoncé Las Vegas-i COWBOY CARTER TURNÉJÁNAK záró fellépésein, ahol a sztár egész tánckara ragyogóvá varázsolta a színpadot a BEYONCÉ X LEVI’S® farmerkollekció új, csillogó darabjaiban – megjelenések, amelyek az aktuális REIIMAGINE kampány merész szellemiségéből merítenek.

A BEYONCÉ X LEVI’S® farmerkollekció – amely magában foglalja a Western Crystal ’90s Shrunken Trucker dzsekit (250 dollár) és a Western Crystal 501® Curve farmert (150 dollár) – valamint további két teljes farmer szettet, augusztus 4-től érhetők el a Beyonce.com oldalon, és világszerte augusztus 7-től a Levi.com oldalon, illetve kiválasztott Levi’s® üzletekben.

A The Denim Cowboy egy átfogó, globális kampány keretében indul, amely televíziós, digitális, közösségi média- és kültéri megjelenéseket egyaránt magában foglal. A kampány a Levi’s® hagyományait követi, amely szerint a legünnepeltebb kortárs kreatív tehetségekkel dolgozik együtt. Matsoukas együttműködött az Emmy-díjas operatőrrel, Rév Marcellel, valamint a neves fotóssal, Mason Poole-lal, hogy megragadja a REIIMAGINE kampány vizuális lényegét, így tovább gazdagítva a Levi’s® ikonikus kampányainak sokszínű szövetét.

A REIIMAGINE kampányról további információkat a levi.com oldalon talál, és kövesse a @levis oldalt az Instagramon és a TikTok-on.

A kampányt a TBWA\Chiat\Day LA és a Parkwood Entertainment kreatív együttműködésében tervezték, és a de la revolućion/PRETTYBIRD készítette.

Amit Levi’s ® márkáról tudni érdemes

A Levi’s® márka a klasszikus amerikai stílus és az egyszerű, laza menőség megtestesítője. A Levi Strauss & Co. által 1873-ban feltalált Levi’s® farmerek mára a világ egyik legismertebb ruhadarabjává váltak, generációk képzeletét és hűségét megragadva. Ma a Levi’s® márkaportfólió tovább fejlődik a ruházati iparban páratlan, állhatatos újító és úttörő szellemiség révén. Vezető farmer- és kiegészítő kínálatunk több mint 120 országban elérhető, lehetővé téve, hogy az emberek világszerte kifejezhessék személyes stílusukat. További információkért a Levi’s® márkáról, termékekről és üzletekről látogasson el a levi.com oldalra.

Amit a Levi Strauss & Co.-ról tudni érdemes

A Levi Strauss & Co. a világ egyik legnagyobb márkás ruházatokat gyártó vállalata és a farmeripar globális vezetője. A cég a Levi's®, Dockers®, Levi Strauss Signature™ és Beyond Yoga® márkák alatt tervez és értékesít farmereket, alkalmi ruházatot és kapcsolódó kiegészítőket férfiak, nők és gyermekek számára. Termékeiket több mint 120 országban értékesítik, láncáruházakon, áruházakon, online felületeken, valamint világszerte mintegy 3400 márkára specializálódott üzletben és shop-in-shopban. A Levi Strauss & Co. 2024-ben jelentett nettó árbevétele 6,4 milliárd dollár volt. További információkért látogasson el a http://levistrauss.com oldalra, vállalati hírekért és közleményekért pedig a http://investors.levistrauss.com weboldalt ajánljuk.

