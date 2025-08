Beyoncé und Levi’s® präsentieren The Denim Cowboy

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Die Marke Levi’s® hat heute in Zusammenarbeit mit der weltweiten Ikone Beyoncé The Denim Cowboy vorgestellt, den letzten Teil der einjährigen Levi’s® REIIMAGINE-Kampagne. Der Film verknüpft die drei vorherigen Kapitel miteinander und zeigt, dass die Kampagne mehr ist als nur eine Neuinterpretation der legendären Levi’s®-Werbung – sie ist die Schaffung einer neuen Erzählung, in deren Mittelpunkt Empowerment und das Umschreiben von Regeln stehen. In The Denim Cowboy sind Levi’s®-Ikonen und Hero-Pieces aus der neuen BEYONCÉ x LEVI’S® Denim-Kollektion zu sehen, die als Uniform des Films und neuester Meilenstein der Partnerschaft mit Beyoncé dienen und die Führungsrolle der Marke im Denim-Lifestyle unterstreichen.

Unterlegt mit einem exklusiven Ausschnitt aus dem Soundtrack „Levii’s Jeans” des Grammy-prämierten Albums Cowboy Carter, enthält der 90-sekündige Film neue Szenen und erweiterte Ausschnitte aus den bereits veröffentlichten Filmen Launderette, Pool Hall und Refrigerator – alle inspiriert von klassischen Levi’s®-Werbespots aus den 80er- und 90er-Jahren. Erneut hat sich die Marke Levi’s® mit der Grammy-preisgekrönten Regisseurin Melina Matsoukas zusammengetan, um diese Vision zum Leben zu erwecken.

The Denim Cowboy kontextualisiert die vorherigen Kapitel neu und enthüllt neue Details. So wird offenbart, dass Beyoncés Gewinn aus dem Billardspiel nichts anderes ist als die 501®-Jeans des örtlichen Halsabschneiders, gespielt vom preisgekrönten Schauspieler Timothy Olyphant ( Justified , Deadwood ). Beyoncé beeindruckt in einer kristallverzierten Shrunken Trucker aus den 90ern, kombiniert mit der 501® Curve Jeans, einer neuen und bahnbrechenden 501®-Silhouette, die Kurven zelebriert und ihnen schmeichelt, ohne die authentische Straight-Leg-Silhouette zu beeinträchtigen, die die 501® so zeitlos und langlebig macht. Die Western Crystal '90s Shrunken Trucker und die Western Crystal 501® Curve Jeans greifen den kühnen Glamour auf, der erstmals in Pool Hall zu sehen war, und sind die herausragenden Statement-Stücke der BEYONCÉ X LEVI'S® Denim-Kollektion.

„The Denim Cowboy ist der Höhepunkt der bahnbrechenden Levi’s® REIIMAGINE-Kampagne und markiert den krönenden Abschluss einer Partnerschaft, die sich stets mit Neuerfindung und Neuinterpretation beschäftigt hat“, sagte Kenny Mitchell, Global Chief Marketing Officer der Marke Levi’s ® bei Levi Strauss & Co. „Die Kampagne steht für eine neue Ebene und Dimension der Zusammenarbeit, die Frauen in den Mittelpunkt der Erzählung rückt und ein neues, ikonisches Kapitel in der Geschichte von Levi’s® aufschlägt, das die zentrale Rolle der Marke in der Kultur weiter festigt.“

Die Partnerschaft erreichte ihren Höhepunkt während Beyoncés letzten Auftritten der COWBOY CARTER TOUR in Las Vegas, wo die gesamte Tanzcrew der Ikone in den schimmernden neuen Stücken aus der BEYONCÉ X LEVI’S® Denim-Kollektion die Bühne zum Leuchten brachte – Looks, die vom mutigen Geist der laufenden REIIMAGINE-Kampagne inspiriert sind.

Die BEYONCÉ X LEVI’S® Denim-Kollektion – darunter die Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker (250 US-Dollar) und die Western Crystal 501® Curve (150 US-Dollar) – sowie zwei weitere Denim-Komplettsets sind ab dem 4. August auf Beyonce.com und ab dem 7. August weltweit auf Levi.com sowie in ausgewählten Levi’s®-Geschäften erhältlich.

The Denim Cowboy startet mit einer vollständig integrierten globalen Kampagne, die Fernsehen, digitale Medien, soziale Medien und Außenwerbung umfasst. Die Kampagne setzt die Tradition von Levi’s® fort, mit den renommiertesten kreativen Talenten unserer Zeit zusammenzuarbeiten. Matsoukas arbeitete mit dem Emmy-preisgekrönten Kameramann Marcell Rév und dem renommierten Fotografen Mason Poole zusammen, um die visuelle Essenz der REIIMAGINE-Kampagne einzufangen und damit die reichhaltige Geschichte der legendären Levi’s®-Kampagnen um eine weitere Facette zu bereichern.

Die Kampagne wurde in kreativer Zusammenarbeit mit TBWA\Chiat\Day LA und Parkwood Entertainment konzipiert und von de la revolućion/PRETTYBIRD produziert.

Über die Marke Levi’s ®

Die Marke Levi’s® steht für klassischen amerikanischen Stil und mühelose Coolness. Seit ihrer Erfindung durch Levi Strauss & Co. im Jahr 1873 sind Levi’s®-Jeans zu einem der bekanntesten Kleidungsstücke der Welt geworden und begeistern seit Generationen die Fantasie und Loyalität der Menschen. Heute entwickelt sich das Markenportfolio von Levi’s® durch einen unermüdlichen Pionier- und Innovationsgeist weiter, der in der Bekleidungsindustrie seinesgleichen sucht. Unser Sortiment an führenden Denim-Produkten und Accessoires ist in mehr als 120 Ländern erhältlich und ermöglicht es Menschen auf der ganzen Welt, ihren persönlichen Stil zum Ausdruck zu bringen. Weitere Informationen über die Marke Levi’s®, ihre Produkte und Geschäfte finden Sie unter levi.com.

Über Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. ist eines der weltweit größten Markenunternehmen für Bekleidung und ein weltweit führender Anbieter von Denim. Das Unternehmen entwirft und vermarktet Jeans, Freizeitbekleidung und Accessoires für Damen, Herren und Kinder unter den Marken Levi's® , Dockers® , Levi Strauss Signature™ und Beyond Yoga®. Seine Produkte werden in mehr als 120 Ländern weltweit über eine Kombination aus Einzelhandelsketten, Kaufhäusern, Online-Shops und einer globalen Präsenz von rund 3.400 Markengeschäften und Shop-in-Shops verkauft. Der Nettoumsatz von Levi Strauss & Co. belief sich 2024 auf 6,4 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unter http://levistrauss.com, Unternehmensnachrichten und Ankündigungen unter http://investors.levistrauss.com.

