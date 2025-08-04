Beyoncé与Levi’s®联袂推出《The Denim Cowboy

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Levi’s®品牌携手全球偶像Beyoncé，于今日发布了为期一年的Levi’s® REIIMAGINE活动的收官之作——《The Denim Cowboy》。这部影片串联起前三个篇章，揭示出该活动不仅是对Levi’s®经典广告的重新诠释，更是围绕“赋能”与“改写规则”构建的全新叙事。《The Denim Cowboy》中全程亮相的Levi’s®标志性单品及BEYONCÉ x LEVI’S®全新牛仔系列的核心款式，既是影片中的造型服饰，也是与Beyoncé合作的最新基石，彰显了品牌在牛仔生活方式领域的领导地位。

这部90秒的影片配以格莱美获奖专辑《Cowboy Carter》中《Levii’s Jeans》的独家剪辑版原声，包含此前发布的《Launderette》、《Pool Hall》和《Refrigerator》三部短片中的新场景与加长片段——所有内容灵感均源自20世纪80年代和90年代的Levi’s®经典广告。Levi’s®品牌再次与格莱美获奖导演Melina Matsoukas合作，将这一愿景化为现实。

《The Denim Cowboy》重新诠释了之前的篇章并揭晓了新的细节：Beyoncé在台球游戏中赢得的奖品，正是由获奖演员Timothy Olyphant（代表作《Justified》、《Deadwood》）饰演的当地“大佬”的501®牛仔裤。Beyoncé身着镶钻90年代短款卡车司机夹克，搭配501® Curve牛仔裤惊艳亮相——这款突破性的全新501®廓形专为展现曲线而设计，既贴合身形，又不失501®经典直筒版型永恒而持久的魅力。镶钻西部风90年代短款卡车司机夹克与镶钻西部风501® Curve牛仔裤延续《Pool Hall》中首次展现的大胆张扬风格，成为BEYONCÉ X LEVI’S®牛仔系列中最抢眼的标志性单品。

Levi Strauss & Co.旗下Levi’s®品牌全球首席营销官Kenny Mitchell表示： “《The Denim Cowboy》标志着开创性的Levi’s® REIIMAGINE活动圆满收官，也为这场不断探索重塑与再造的合作画上完美句号。该活动代表着合作的新高度与新规模——它将女性置于叙事核心，为Levi’s®历史开启了全新的标志性篇章，不断重申了品牌在文化领域的核心地位。”

这场合作在Beyoncé的COWBOY CARTER TOUR巡演拉斯维加斯收官演出中达到高潮：这位偶像的整个舞蹈团队身着BEYONCÉ X LEVI’S®牛仔系列的闪耀新品登台，造型灵感源自持续进行的REIIMAGINE活动所蕴含的大胆精神。

BEYONCÉ X LEVI’S®牛仔系列——包括镶钻西部风90年代短款卡车司机夹克（售价250美元）和镶钻西部风501® Curve牛仔裤（售价150美元）——以及另外两套全身牛仔套装，将于8月4日起在Beyonce.com发售，8月7日起在Levi.com及指定Levi’s®门店全球发售。

《The Denim Cowboy》将通过全面整合的全球活动推出，覆盖电视、数字平台、社交媒体及户外广告。该活动延续了Levi’s®与当代最杰出创意人才合作的传统。Matsoukas与艾美奖获奖摄影师Marcell Rév和知名摄影师Mason Poole联手，捕捉REIIMAGINE活动的视觉精髓，为Levi’s®丰富的标志性活动史册再添浓墨重彩的一笔。

如需了解更多关于REIIMAGINE活动的信息，请访问levi.com，并在Instagram和TikTok上关注@levis。

该活动是与TBWA\Chiat\Day LA和Parkwood Entertainment合作进行创意构思，由de la revolućion/PRETTYBIRD制作。

关于Levi’s ®品牌

Levi’s®品牌是经典美式风格与随性酷感的代名词。自1873年由Levi Strauss & Co.发明以来，Levi’s®牛仔裤已成为全球最具辨识度的服装之一，俘获了一代又一代人的想象与忠诚。如今，Levi’s®品牌组合凭借在服装行业无可比拟的不懈开拓与创新精神持续演进。我们的主打牛仔服饰及配饰销往120多个国家，让全球各地的人们得以表达个性风格。如需了解更多关于Levi’s®品牌及其产品和门店的信息，请访问levi.com。

关于Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co.是全球最大的名牌服装企业之一，也是牛仔领域的全球领导者。公司设计并销售面向男性、女性及儿童群体的牛仔裤、休闲服饰及相关配饰，涵盖Levi’s®、Dockers®、Levi Strauss Signature™和Beyond Yoga®等品牌。其产品通过连锁零售商、百货商店、在线平台及全球约3400家品牌专属门店与店中店销往120多个国家。Levi Strauss & Co. 2024年公布的净营收为64亿美元。如需了解更多信息，请访问http://levistrauss.com；如需查阅公司新闻及公告，请访问http://investors.levistrauss.com。

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