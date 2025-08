Beyoncé e Levi’s® lanciano The Denim Cowboy

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Il marchio Levi’s®, in collaborazione con l'icona globale Beyoncé, ha lanciato oggi The Denim Cowboy, l'ultimo capitolo della campagna REIIMAGINE di Levi’s® durata un anno. Il video collega tra loro i tre precedenti capitoli, presentando la campagna come qualcosa di più della reinterpretazione delle iconiche pubblicità di Levi's®: la creazione di una nuova narrativa che si basa sull'empowerment e sulla riscrittura delle regole. Durante l'intero video The Denim Cowboy vengono mostrati i capi iconici di Levi’s® e i capi di spicco della nuova collezione denim BEYONCÉ x LEVI’S® che vengono impiegati come uniforme per il video e che rappresentano il caposaldo della partnership con Beyoncé, evidenziando la leadership del marchio nel settore del lifestyle denim.

Accompagnato da una versione esclusiva della canzone "Levii’s Jeans" dall'album vincitore di Grammy Award,Cowboy Carter, il video di 90 secondi include nuove scene e versioni estese dei video Launderette, Pool Hall e Refrigerator rilasciati in precedenza, tutti ispirati alle classiche pubblicità di Levi’s® degli anni '80 e '90. Il marchio Levi’s® ha collaborato ancora una volta con la regista vincitrice di due Grammy Award Melina Matsoukas per dare vita alla propria idea.

Ricontestualizzando i capitoli precedenti e svelando nuovi dettagli, The Denim Cowboy mostra che il premio ottenuto da Beyoncé dopo la partita a biliardo non è altro che i jeans 501® dell'imbroglione locale, interpretato dal premiato attore Timothy Olyphant (Justified, Deadwood). Beyoncé sbalordisce indossando una giacca '90s Shrunken Trucker decorata con brillantini abbinata ai jeans 501® Curve, una nuova e innovativa linea per i 501®, disegnata per esaltare e adeguarsi alle forme senza rinunciare all'originale linea a gamba dritta che rende il modello 501® così intramontabile e sempre attuale. Convogliando il glamour audace svelato per la prima volta in Pool Hall la giacca Western Crystal ’90s Shrunken Trucker e i jeans Western Crystal 501® Curve si impongono come i pezzi forti della collezione denim BEYONCÉ X LEVI’S®.

"The Denim Cowboy segna l'apice della rivoluzionaria campagna REIIMAGINE di Levi’s®, e segna il finale di una partnership che ha esplorato a ogni passo le possibilità di reinvenzione e reinterpretazione", ha affermato Kenny Mitchell, Global Chief Marketing Officer del marchio Levi’s® presso Levi Strauss & Co." La campagna rappresenta un nuovo livello e una nuova portata di collaborazione, che ha messo le donne al centro della narrazione, e che ha dato il via a un nuovo capitolo iconico nella storia di Levi’s®, che continua a ribadire la centralità del marchio per la cultura."

La partnership ha raggiunto il suo apice durante le performance finali di Beyoncé del COWBOY CARTER TOUR a Las Vegas, dove l'intero corpo di ballo dell'icona ha acceso il palcoscenico indossando gli scintillanti nuovi capi della collezione denim BEYONCÉ X LEVI’S®, un look ispirato allo spirito audace della campagna REIIMAGINE in corso.

La collezione denim BEYONCÉ X LEVI’S®, che include la giacca Western Crystal ‘90s Shrunken Trucker ($250) e i jeans Western Crystal 501® Curve ($150), assieme ad altri due set completi in denim, sarà disponibile a partire dal 4 agosto sul sito Beyonce.com e a livello globale a partire dal 7 agosto sul sito Levi.com e in negozi Levi’s® selezionati.

The Denim Cowboy è stato lanciato attraverso una campagna globale completamente integrata, che comprende televisione, supporti digitali, social media e pubblicità outdoor. La campagna rimane fedele alla tradizione di Levi’s® di collaborare con i talenti creativi più apprezzati del nostro tempo. Matsoukas ha collaborato con il direttore della fotografia vincitore di un Emmy Marcell Rév e con il celebre fotografo Mason Poole per catturare l'essenza visiva della campagna REIIMAGINE, aggiungendo un ulteriore livello alla trama complessa delle iconiche campagne Levi’s®.

Per ulteriori informazioni sulla campagna REIIMAGINE, visitare il sito levi.com e seguire @levis su Instagram e TikTok.

La campagna è stata ideata tramite una collaborazione creativa con TBWA\Chiat\Day LA e Parkwood Entertainment ed è stata realizzata da de la revolućion/PRETTYBIRD.

Informazioni sul marchio Levi’s ®

Il marchio Levi’s® incarna il classico stile americano e naturalmente cool. Sin dalla loro invenzione da parte di Levi Strauss & Co. nel 1873, i jeans Levi’s® sono diventati uno dei capi di abbigliamento più riconoscibili al mondo, conquistando l'immaginazione e la fedeltà di generazioni di consumatori. Oggi, il portafoglio di marchi Levi’s® continua a evolversi grazie a un instancabile spirito innovativo e all'avanguardia, che non conosce uguali nel settore dell'abbigliamento. La nostra gamma di capi in denim e di accessori è disponibile in oltre 120 paesi e consente alle persone di tutto il mondo di esprimere il loro stile individuale. Per ulteriori informazioni sul marchio Levi’s®, sui suoi prodotti e negozi, visitare il sito levi.com.

Informazioni su Levi Strauss & Co.

Levi Strauss & Co. è una delle più grandi aziende di abbigliamento di marca al mondo e un leader globale nel settore del denim. L'azienda realizza e commercializza jeans, abbigliamento casual e accessori correlati per uomini, donne e bambini atraverso i marchi Levi's®, Dockers®, Levi Strauss Signature™ e Beyond Yoga®. I suoi prodotti vengono venduti in più di 120 paesi in tutto il mondo attraverso una combinazione di catene di rivenditori, grandi magazzini, siti online e tramite una presenza globale di circa 3.400 negozi dedicati al marchio e shop-in-shop. Nel 2024, Levi Strauss & Co.'s ha dichiarato ricavi netti per $6,4 miliardi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito http://levistrauss.com, e per notizie e annunci relativi all'azienda, visitare il sito http://investors.levistrauss.com.

