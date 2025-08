Beyoncé y Levi’s® lanzan The Denim Cowboy

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--La marca Levi's®, en colaboración con el ícono mundial Beyoncé, estrenó hoy The Denim Cowboy, la última entrega de la campaña Levi's® REIIMAGINE, de un año de duración. La película entrelaza los tres capítulos anteriores, que muestran la campaña como algo más que una reinterpretación de anuncios icónicos de Levi's®, es la creación de una nueva narrativa centrada en el empoderamiento y la reformulación de las reglas. A lo largo de The Denim Cowboy se muestran íconos de Levi's® y piezas heroicas de la nueva colección vaquera BEYONCÉ x LEVI'S® que sirven como uniforme de la película y como última piedra angular de la asociación con Beyoncé, destacando el liderazgo de la marca en el estilo de vida vaquero.

Adaptada a una edición exclusiva de la banda sonora “Levii's Jeans” del álbum Cowboy Carter, ganador de un premio Grammy, la película de 90 segundos incluye nuevas escenas y cortes ampliados de las películas Launderette, Pool Hall y Refrigerator, ya estrenadas, todas ellas inspiradas en anuncios clásicos de Levi's® de los años 80 y 90. Una vez más, la marca Levi's® se ha asociado con la directora Melina Matsoukas, ganadora de un Grammy, para dar vida a esta visión.

Con un nuevo contexto de los capítulos anteriores y dando a conocer nuevos detalles, The Denim Cowboy revela que el premio gordo de Beyoncé en la partida de billar no es otro que los vaqueros 501® del tiburón local, interpretado por el galardonado actor Timothy Olyphant (Justified, Deadwood). Beyoncé deslumbra con una chaqueta Shrunken Trucker con cristales de los 90 combinados con los vaqueros 501® Curve, una nueva e innovadora silueta 501® diseñada para celebrar y adaptarse a las curvas sin comprometer la auténtica silueta de pierna recta que hace que los 501® sean tan atemporales y duraderos. Canalizando el glamour atrevido que se presentó por primera vez en Pool Hall, la chaqueta Shrunken Trucker Western Crystal de los 90 y los vaqueros Western Crystal 501® Curve se convierten en las piezas más destacadas de la colección vaquera BEYONCÉ X LEVI'S®.

“The Denim Cowboy marca la culminación de la innovadora campaña Levi's® REIIMAGINE, en lo que constituye la celebración final de una colaboración que ha explorado la reinvención y la reinterpretación en cada momento”, declaró Kenny Mitchell, director global de marketing de la marca Levi's® en Levi Strauss & Co. “La campaña representa un nuevo nivel y escala de colaboración que ha puesto a las mujeres en el centro de la narrativa, y ha puesto en marcha un nuevo e icónico capítulo en la historia de Levi's ® que sigue reafirmando el lugar de la marca en el centro de la cultura“.

La colaboración alcanzó un apogeo deslumbrante durante las últimas actuaciones de Beyoncé en la gira COWBOY CARTER TOUR en Las Vegas, donde todo el cuerpo de baile de la cantante iluminó el escenario con las nuevas y relucientes prendas de la colección vaquera BEYONCÉ X LEVI'S®, inspiradas en el atrevido espíritu de la campaña REIIMAGINE.

La colección vaquera BEYONCÉ X LEVI'S®, que incluye la chaqueta Shrunken Trucker Western Crystal de los 90s (250 dólares) y el Western Crystal 501® Curve (150 dólares), junto con otros dos conjuntos vaqueros de la cabeza a los pies estarán disponibles a partir del 4 de agosto en Beyonce.com y en todo el mundo el 7 de agosto en Levi.com y en tiendas selectas Levi’s®.

The Denim Cowboy se lanza con una campaña global totalmente integrada, que incluye televisión, medios digitales, redes sociales y publicidad en exteriores. La campaña mantiene la tradición de Levi's® de trabajar con los talentos creativos más célebres de nuestro tiempo. Matsoukas colaboró con el director de fotografía Marcell Rév, ganador de un Emmy, y el aclamado fotógrafo Mason Poole para capturar la esencia visual de la campaña REIIMAGINE, añadiendo otra dimensión al rico tapiz de campañas icónicas de Levi's®.

Para más información sobre la campaña REIIMAGINE, visite levi.com y siga a @levis en Instagram y TikTok.

La campaña fue concebida en colaboración creativa con TBWA\Chiat\Day LA y Parkwood Entertainment y producida por de la revolućion/PRETTYBIRD.

