Andersen Global voegt lidkantoor toe in Botswana en breidt regionale dekking uit

Andersen Global introduceert de bedrijfsnaam in Botswana, aangezien AccPro Accountants het nieuwste lidkantoor is dat zich bij de organisatie heeft aangesloten. De toevoeging van Andersen in Botswana versterkt het multidisciplinaire servicemodel van de organisatie in de Afrikaanse regio.

Andersen in Botswana biedt een uitgebreid scala aan diensten, waaronder belastingadvies, fiscale naleving, bedrijfssecretariaat, salarisadministratie en financiële diensten. Onder leiding van Managing Partner Craig Granville werkt het team van het bedrijf samen met lokale en internationale bedrijven, evenals met kleine en middelgrote bedrijven, en levert het oplossingen op maat om te voldoen aan de diverse behoeften van klanten in diverse sectoren.

"Onze firma streeft ernaar om naadloze, hoogwaardige diensten te leveren aan onze klanten, en door de merknaam Andersen te gebruiken, kunnen we onze mogelijkheden verder vergroten," aldus Craig. "Door een lidkantoor te worden van Andersen Global zijn we in staat om wereldwijde hulpbronnen en geïntegreerde oplossingen te benutten om de groei van onze klanten te ondersteunen en zowel lokaal als internationaal succes te stimuleren."

Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen, voegde hieraan toe: "De toevoeging van Andersen in Botswana stelt ons in staat ons dienstenaanbod uit te breiden en beter te voldoen aan de behoeften van onze klanten in de regio. Hun ervaring en toewijding aan klantenservice zijn belangrijke troeven nu we onze aanwezigheid in Afrika blijven versterken."

Andersen Global is een internationale vereniging van juridisch onafhankelijke lidkantoren, bestaande uit professionals op het gebied van belastingen, recht en taxaties over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het Amerikaanse lidkantoor Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 20.000 professionals en is via zijn lidbedrijven en samenwerkende bedrijven aanwezig op meer dan 500 locaties.

