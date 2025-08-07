Objectway accelera il percorso di crescita con un investimento da Cinven, in collaborazione con il fondatore Luigi Marciano e il Management Team

LONDRA & MILANO--(BUSINESS WIRE)--Luigi Marciano, fondatore di Objectway, azienda leader nel software e servizi per le istituzioni finanziarie in Europa, Nord America e Medio Oriente, insieme al management team di Objectway e alla società di private equity internazionale Cinven, ha annunciato oggi un accordo in base al quale Cinven investirà in Objectway con una quota di maggioranza. Luigi Marciano rimarrà un azionista di rilievo insieme a Cinven e continuerà a ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato e Presidente. Lui e il suo attuale team manageriale continueranno a gestire l'azienda con il supporto strategico e finanziario di Cinven, inclusi continui investimenti in innovazione tecnologica, supporto nella crescita organica e in opportunità mirate di M&A. Insieme, Luigi Marciano, il suo team e Cinven mirano a espandere la leadership di mercato di Objectway, continuando a garantire un elevato valore per i clienti. I termini finanziari dell'investimento non sono stati resi noti.

Objectway è leader nelle soluzioni as-a-service digitali ed end-to-end per wealth manager, banche e asset manager. L'azienda offre ai propri clienti una piattaforma software e soluzioni front-to-back modulari e mission-critical, adottando un design flessibile basato su un'infrastruttura cloud scalabile. Fondata nel 1990 e con sede a Milano, Objectway supporta oltre 250 istituzioni finanziarie in più di 16 Paesi. Con uffici in Europa e Nord America, Objectway combina tecnologia e servizi all'avanguardia con una profonda conoscenza del settore.

L'ecosistema del wealth management sta registrando una crescita costante e una forte domanda di investimenti in soluzioni tecnologiche moderne offerte da operatori affermati, offrendo opportunità per digitalizzare il settore e conquistare quote di mercato. Le tendenze del settore includono la necessità di passare da sistemi legacy frammentati a soluzioni integrate end-to-end che permettano di ottenere efficienza nei processi front-to-back office e di servire i clienti in modo coerente lungo tutta la catena del valore, in tutte le aree geografiche e per tutti i profili di investitori.

Cinven ritiene che Objectway rappresenti una primaria opportunità di investimento, sulla base di molteplici caratteristiche interessanti, tra cui:

Posizione consolidata in un mercato in crescita strutturale: si prevede una forte domanda di servizi tecnologici e tecnologicamente avanzati in outsourcing nel wealth management, banking e asset management, trainata dalla crescente complessità normativa, dalla richiesta di soluzioni digitali da parte dei clienti e dalla continua attenzione alla protezione dei margini;

si prevede una forte domanda di servizi tecnologici e tecnologicamente avanzati in outsourcing nel wealth management, banking e asset management, trainata dalla crescente complessità normativa, dalla richiesta di soluzioni digitali da parte dei clienti e dalla continua attenzione alla protezione dei margini; Offerta distintiva : Objectway offre una piattaforma end-to-end innovativa per front, middle e back office a una vasta gamma di clienti nel settore del wealth management. La sue soluzioni di digital wealth sono scelte da molti wealth manager, banche private, asset manager e società di servizi patrimoniali in tutto il mondo per la roadmap di prodotto innovativa e strutturata, che integra feedback dei clienti, requisiti normativi, innovazione tecnologica e dinamiche di mercato in continua evoluzione;

: Objectway offre una piattaforma end-to-end innovativa per front, middle e back office a una vasta gamma di clienti nel settore del wealth management. La sue soluzioni di sono scelte da molti wealth manager, banche private, asset manager e società di servizi patrimoniali in tutto il mondo per la roadmap di prodotto innovativa e strutturata, che integra feedback dei clienti, requisiti normativi, innovazione tecnologica e dinamiche di mercato in continua evoluzione; Business model attrattivo e resiliente: Objectway vanta ricavi ricorrenti elevati, prevedibilità degli utili e una consolidata capacità di generare flussi di cassa, grazie alla sua base clienti di prim'ordine e al modello di delivery “Solution-as-a-Service” in costante crescita;

Objectway vanta ricavi ricorrenti elevati, prevedibilità degli utili e una consolidata capacità di generare flussi di cassa, grazie alla sua base clienti di prim'ordine e al modello di delivery “Solution-as-a-Service” in costante crescita; Molteplici leve di ulteriore crescita e creazione di valore: con il supporto finanziario e strategico di Cinven, il business dispone di significative opportunità di espansione, attraverso crescita organica, M&A mirate e investimenti accelerati nella piattaforma tecnologica;

con il supporto finanziario e strategico di Cinven, il business dispone di significative opportunità di espansione, attraverso crescita organica, M&A mirate e investimenti accelerati nella piattaforma tecnologica; Management Team solido e guidato dal fondatore: opportunità di collaborare con un team manageriale solido e di grande esperienza, guidato dal Fondatore, Amministratore Delegato e Presidente, Luigi Marciano, per la prossima fase di crescita dell'azienda.

Questa operazione rappresenta il primo investimento della nuova strategia di Cinven nel mid-market. Il mid-market europeo è un settore di investimento in cui Cinven vanta una profonda esperienza e una vasta rete di contatti, in particolare in aree in linea con i punti di forza geografici e settoriali dell'azienda, tra cui la tecnologia e i servizi tecnologici, i servizi finanziari e i business services.

Luigi Marciano, CEO, Presidente e Fondatore di Objectway ha affermato:

"La partnership con Cinven segna un nuovo entusiasmante capitolo per Objectway. Il loro investimento è una forte conferma del nostro modello di business, del nostro team manageriale e del nostro piano di crescita a lungo termine. Insieme, siamo in una posizione ottimale per accelerare la nostra espansione, consolidare il nostro posizionamento di mercato, migliorare ulteriormente la nostra piattaforma e continuare a offrire eccezionale valore aggiunto ai nostri clienti e al mercato."

Luigi Sbrozzi, Partner e Co-Head Strategic Funds di Cinven ha detto:

“Riteniamo che Cinven sia un partner eccellente per supportare Luigi Marciano e il Management Team nella realizzazione delle loro ambiziose strategie di crescita. Cinven vanta una vasta esperienza nei settori dei servizi finanziari e della tecnologia e un comprovato track record nella collaborazione con team manageriali di alto livello per creare aziende leader di mercato, investendo nella crescita, anche attraverso l'innovazione tecnologica e strategie di acquisizione e sviluppo. Siamo entusiasti di sostenere un fondatore e un team manageriale così forti per affermare Objectway come leader del settore e non vediamo l'ora di lavorare insieme per accelerare la crescita, ampliare le capability e sostenere l'espansione globale.”

Per Objectway, gli advisor dell'operazione includono Houlihan Lokey in qualità di advisor finanziario, Deloitte per la consulenza strategica sul business plan e per la due diligence finanziaria, commerciale e tecnica, e PwC per la due diligence fiscale e legale. Giovannelli Associati ha agito in qualità di advisor legale e Russo De Rosa Associati in qualità di advisor fiscale.

Cinven è stata assistita da Jefferies (M&A), Freshfields (Legal), PwC (Financial), Alix Partners (Technology & Operations), Oliver Wyman (Commercial) e Deloitte (Tax and Structuring).

L’operazione è soggetta all’approvazione delle autorità competenti e al rispetto delle consuete condizioni previste per la finalizzazione.

Objectway

Da oltre 30 anni, Objectway collabora con successo con banche, asset e wealth manager per potenziare e ampliare il loro business, con l'obiettivo sociale più ampio di preservare il capitale e migliorare il benessere finanziario dei loro clienti. Objectway offre una piattaforma di crescita as-a-service leader per banche, gestori patrimoniali e i loro investitori. La piattaforma Objectway offre a queste istituzioni finanziarie una maggiore scalabilità per prestazioni ottimali, migliorando l'intera catena del valore.

Il design end-to-end delle soluzioni Objectway consente ai suoi clienti di beneficiare di un servizio uniforme a livello locale e internazionale, supportato da un'infrastruttura sicura attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

In qualità di fornitore FinTech tra i primi 100 al mondo (IDC FinTech Rankings), Objectway amministra oltre 1.000 miliardi di euro di asset e supporta più di 100.000 professionisti del settore degli investimenti (consulenti finanziari, private banker, relationship manager) nella gestione di oltre 800 miliardi di euro di asset per oltre 5 milioni di investitori. Il fatturato dell'anno fiscale 2024 ha superato i 120 milioni di euro e i suoi clienti includono oltre 250 banche, wealth manager, asset manager e compagnie assicurative leader in Europa, Medio Oriente e Canada.

Objectway è un'organizzazione globale che può contare su oltre 800 professionisti esperti di business e tecnologia, con sedi operative in Italia, Regno Unito, Belgio, Germania, Svizzera, Francia, Irlanda e Canada.

Le soluzioni Objectway hanno un design flessibile che si adatta alle strutture organizzative globali e regionali in tutte le aree geografiche. La scalabilità genera ulteriore scalabilità tra i clienti, le aree geografiche e lungo la catena del valore.

Cinven

Cinven è una società di private equity internazionale leader nel settore, specializzata nella valorizzazione di aziende europee e globali di prim'ordine. I suoi fondi investono in sei settori chiave: business services, beni di consumo, servizi finanziari, sanità, industria e tecnologia, media e telecomunicazioni. Cinven ha sedi a Londra, New York, Francoforte, Parigi, Milano, Madrid, Guernsey e Lussemburgo.

Cinven adotta un approccio responsabile nei confronti delle aziende nel proprio portafoglio, dei loro dipendenti, dei fornitori, delle comunità locali, dell'ambiente e della società.

Cinven Limited è autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Cinven Fund Management S.à r.l. è autorizzata e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Nel presente comunicato stampa, il termine "Cinven" indica, a seconda del contesto, singolarmente o collettivamente, Cinven Holdings Guernsey Limited, Cinven Partnership LLP e le loro associate (come definite nel Companies Act 2006) e/o i fondi gestiti o consigliati da una delle suddette società.

