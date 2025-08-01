Andersen Global新增波札那成員公司，擴大區域覆蓋範圍

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Global首次進軍波札那，AccPro Accountants成為加入該組織的最新成員公司。波札那成員公司的加入增強了Andersen在非洲地區的多學科服務模式。

Andersen在波札那的成員公司提供包括稅務諮詢、稅務法遵、董事會秘書、薪資管理和金融服務在內的全面服務。在執行合夥人Craig Granville的領導下，公司團隊與本地和國際公司以及中小型企業合作，提供客製化解決方案，以滿足各行各業客戶的多樣化需求。

Craig表示：「公司致力於為客戶提供無縫高品質服務，加入Andersen品牌使我們能夠進一步提升自身實力。作為Andersen Global成員公司，我們將利用全球資源和綜合解決方案，助力客戶發展，推動在本地和國際市場中取得成功。」

Andersen全球董事長暨執行長Mark L. Vorsatz補充道：「Andersen進駐波札那讓我們能夠拓展服務範圍，更好地滿足該地區客戶的需求。他們的經驗和竭誠為客戶服務的精神是我們持續鞏固非洲業務的關鍵資產。」

Andersen Global是一個由法律上獨立的成員公司組成的國際協會，由來自世界各地的稅務、法律和估值專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員企業Andersen Tax LLC創立，目前在全球擁有超過20,000名專業人員，透過其成員機構和合作機構在超過500個地點開展業務。

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