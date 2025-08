Andersen Global ouvre un cabinet membre au Botswana, élargissant ainsi sa couverture régionale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global lance son nom au Botswana, avec l'arrivée d'AccPro Accountants, le dernier cabinet membre à rejoindre l'organisation. L'arrivée d'Andersen au Botswana renforce le modèle de services multidisciplinaires de l'organisation en Afrique.

Au Botswana, Andersen propose une gamme complète de services, notamment le conseil fiscal, la conformité fiscale, le secrétariat d'entreprise, le service de la paie et les services financiers. Dirigée par Craig Granville, associé directeur, l'équipe du cabinet travaille avec des entreprises locales et internationales, ainsi qu'avec des PME. Elle propose des solutions sur mesure qui répondent aux divers besoins de ses clients dans plusieurs secteurs d'activité.

« Notre cabinet s'engage à fournir à ses clients des services sans faille et de grande qualité, et l'adoption de la marque Andersen nous permet de renforcer encore nos compétences », a déclaré Craig. « Être membre d'Andersen Global, nous permet d'exploiter des ressources mondiales et des solutions intégrées pour accompagner la croissance de nos clients et favoriser leur réussite, tant au niveau local qu'international ».

Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen, a ajouté : « L'arrivée d'Andersen au Botswana nous permet d'élargir notre offre de services et de mieux répondre aux besoins de nos clients dans la région. Des atouts essentiels comme son expérience et son service client dédié viennent renforcer notre présence en Afrique ».

