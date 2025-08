Andersen Global aggiunge un'azienda membro in Botswana, ampliando la copertura nella regione

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global debutta in Botswana, con AccPro Accountants che diventa l'ultima azienda a fare il suo ingresso nell'organizzazione. L'aggiunta di Andersen in Botswana rafforza il modello multidisciplinare di servizi dell'organizzazione nella regione africana.

Andersen in Botswana offre una gamma completa di servizi, compresi consulenza tributaria, conformità fiscale, servizi di segreteria aziendale, busta paga e finanziari. Coordinato dal Managing Partner Craig Granville, il team dell'azienda collabora con società locali e internazionali, oltre a piccole e medie imprese, offrendo soluzioni su misura per soddisfare le varie esigenze di clienti in varie industrie.

“La nostra azienda si impegna a fornire servizi di alta qualità senza soluzione di continuità ai nostri clienti e l'adozione del brand Andersen ci consente di far avanzare ulteriormente le nostre capacità”, ha dichiarato Craig. “Entrando a far parte del gruppo Andersen Global, la nostra azienda è ben posizionata per utilizzare le risorse globali e le soluzioni integrate per supportare la crescita dei nostri clienti e guidare il successo a livello sia locale che internazionale”.

Mark L. Vorsatz, Presidente globale e CEO di Andersen, ha aggiunto, “L'aggiunta di Andersen in Botswana ci consente di ampliare la nostra gamma di servizi e di supportare meglio le esigenze dei nostri clienti nella regione. La loro esperienza e dedizione al servizio clienti sono risorse fondamentali mentre continuiamo a rafforzare la nostra presenza in Africa”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di società indipendenti, legalmente separate che si avvalgono di professionisti di questioni fiscali, legali e riguardanti valutazioni in tutto il mondo. Fondata nel 2013 da uno dei membri, la società statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global ora si appoggia a oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo ed è presente in più di 500 sedi attraverso le società che fanno parte dell’associazione e società collaboratrici.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.