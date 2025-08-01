Andersen Global新增博茨瓦纳成员公司，扩大区域覆盖范围

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Global首次进军博茨瓦纳，AccPro Accountants成为加入该组织的最新成员公司。博茨瓦纳成员公司的加入增强了Andersen在非洲地区的多学科服务模式。

Andersen在博茨瓦纳的成员公司提供包括税务咨询、税务合规、董事会秘书、薪资管理和金融服务在内的全面服务。在执行合伙人Craig Granville的领导下，公司团队与本地和国际公司以及中小型企业合作，提供定制解决方案，以满足各行各业客户的多样化需求。

Craig表示：“公司致力于为客户提供无缝高质量服务，加入Andersen品牌使我们能够进一步提升自身实力。作为Andersen Global成员公司，我们将利用全球资源和综合解决方案，助力客户发展，推动在本地和国际市场中取得成功。”

Andersen董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz补充道：“Andersen进驻博茨瓦纳让我们能够拓展服务范围，更好地满足该地区客户的需求。他们的经验和竭诚为客户服务的精神是我们持续巩固非洲业务的关键资产。”

Andersen Global是一个由全球税务、法律和评估专业人士组成的国际协会，其成员公司在法律上各自独立。Andersen Global由美国成员公司Andersen Tax LLC于2013年成立，目前在全球拥有2万多名专业人员，通过其成员公司和合作公司在500多个地区开展业务。

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