Altasciences en VoxCell BioInnovation kondigen strategische samenwerking aan ter bevordering van preklinische geneesmiddelenontwikkeling

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, een volledig geïntegreerd bedrijf voor geneesmiddelenontwikkeling, en VoxCell BioInnovation ('VoxCell'), een leider in 3D-bioprinting en modellering van menselijk weefsel, kondigen met genoegen een strategische samenwerking aan die gericht is op het verbeteren van preklinisch onderzoek en het versnellen van het traject van ontdekking naar klinische studies.

Dit samenwerkingsverband combineert de uitgebreide mogelijkheden van Altasciences op het gebied van vroege fase geneesmiddelenontwikkeling met de geavanceerde 3D-weefseltechnologie van VoxCell om een meer voorspellende en mensrelevante preklinische testomgeving te bieden. Door de biogeprinte 3D-weefselplatforms met hoge resolutie van VoxCell te integreren in de ontdekkings- en preklinische diensten van Altasciences, streven beide bedrijven ernaar de R&D-tijdlijnen te verkorten en het succespercentage van experimentele therapieën te verhogen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.