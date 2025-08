Les chefs de file mondiaux de la technologie adoptent le pool de brevets de distribution vidéo d'Access Advance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Un groupe diversifié d'entreprises mondiales de l'écosystème vidéo a rejoint le pool de brevets de distribution vidéo (« VDP ») d'Access Advance et partage maintenant les raisons pour lesquelles elles ont choisi ce pool. Positionné comme une solution de licence de codec vidéo équilibrée, transparente et complète pour l'industrie du streaming vidéo, le pool réunit les principaux titulaires de brevets, les opérateurs de plateformes vidéo et les parties prenantes du marché des appareils grand public dans le but d'aider l'industrie à relever les défis complexes liés aux licences dans les marchés de la distribution vidéo en évolution rapide.

Le Pool VDP a attiré une liste sans précédent de leaders de l'industrie en tant que concédants et preneurs de licence, y compris ByteDance, Dolby, JVC Kenwood, Kuaishou, HFI (une filiale de MediaTek), Mitsubishi, OPPO, Philips, Tencent et d'autres grandes entreprises technologiques. Cette large participation couvre l'ensemble de l'écosystème vidéo, des plateformes de contenu desservant des milliards d'utilisateurs aux entreprises de semiconducteurs alimentant les appareils vidéo dans le monde entier.

Le cadre de collaboration simplifie l'octroi de licences

« Participer au Pool VDP souligne notre engagement continu en faveur d'une collaboration ouverte et d'une innovation équitable », déclare Juan Qi, conseiller principal en propriété intellectuelle de ByteDance. « Avec les participants de l'industrie, nous visons à promouvoir un écosystème de brevets qui non seulement inspire la créativité dans le monde entier, mais nourrit également une communauté vidéo durable pour l'avenir. »

Yuan Lu, CIPO de Kuaishou, souligne le rôle du pool dans l'accélération de l'innovation : « Contribuer à nos brevets tout en ayant accès à l’écosystème élargi s’inscrit parfaitement dans notre vision : connecter des centaines de millions d'utilisateurs grâce au streaming en direct et aux courtes vidéos, donner aux communautés et aux entreprises les moyens d'utiliser des technologies de pointe et des produits innovants, et stimuler une accélération économique numérique de haute qualité en Chine et au-delà. Ce partenariat nous permet, ainsi qu’à d’autres acteurs de l’industrie, de nous concentrer sur la mise en place de plateformes encore plus attrayantes pour les créateurs et leur public ».

OPPO, une marque mondiale d'appareils intelligents avec une part de marché de premier plan dans l'industrie des appareils mobiles, a salué la façon dont le pool aide à équilibrer les intérêts entre les concédants et les preneurs de licence : « Nous sommes heureux de participer à un effort collectif qui encourage la transparence et l’équilibre dans l’octroi de licences de brevets à l’industrie du streaming vidéo. Le Pool VDP démontre comment les licences collaboratives peuvent soutenir la croissance à long terme de l’écosystème, ce qui est conforme à la stratégie de PI soutenue d’OPPO », déclare Vincent Lin, responsable des licences de brevets chez OPPO.

« Une licence, quatre codecs » soutient l'innovation

Le modèle de licence innovant du Pool VDP couvre les brevets essentiels standard pour les quatre principaux codecs vidéo actuellement utilisés par les fournisseurs de distribution vidéo : HEVC (H.265), VVC (H.266), VP9 et AV1. Cette approche globale permet aux entreprises d'ajouter, de transférer ou de changer de codecs sans contraintes de licence ni renégociation, offrant une flexibilité sans précédent sur le marché dynamique d'aujourd'hui.

MediaTek, une entreprise de semiconducteurs de premier plan, a souligné l'importance du pool pour les fabricants de dispositifs : « HFI a rejoint VDP parce qu'il promouvra l'adoption des codecs les plus récents et les plus performants du portefeuille de contenu et, à son tour, stimulera l'innovation dans l'écosystème des dispositifs », déclare Steven Liu, directeur, Legal & IP, MediaTek.

Dolby a également exprimé son ferme soutien au modèle collaboratif. « En tant qu'innovateur et collaborateur dans le domaine des technologies vidéo, nous sommes heureux d'apporter nos brevets au Pool VDP », déclare Andy Sherman, vice-président exécutif, licences de brevets, directeur juridique et secrétaire général de Dolby. « Ce cadre de licence soutient l’industrie et rassemble les concédants et les preneurs de licence afin de veiller à ce que l’innovation reste accessible à l’industrie du streaming vidéo tout en promouvant la croissance continue et le développement d’expériences vidéo de nouvelle génération. »

Shu-Jia Mei, responsable des licences de brevet chez Tencent, souligne les avantages opérationnels : « Le modèle de licence à guichet unique du Pool VDP promet une certitude et une efficacité accrues pour le marché des codecs vidéo. En tant que concédant et preneur de licence, nous nous engageons à aider l'industrie à promouvoir un écosystème de codecs vidéo robuste et durable, qui permet aux innovateurs de se concentrer sur la création de technologies vidéo avancées répondant aux besoins des utilisateurs ».

Un bilan éprouvé qui génère de la confiance

Le solide soutien de l'industrie s'appuie sur le bilan éprouvé d'Access Advance en matière d'administration de la licence de plus de 30 000 brevets dans le pool de brevets HEVC Advance et le pool de brevets VVC Advance, qui ont obtenu le soutien d'une majorité substantielle d'exécutants de codecs vidéo et de propriétaires de brevets dans le monde entier.

« L'adoption rapide par les leaders de l'industrie valide notre approche collaborative », déclare Peter Moller, CEO d'Access Advance. « Le Pool VDP concilie le besoin des exécutants pour des taux de redevance justes et équilibrés, des coûts prévisibles et une flexibilité opérationnelle avec le besoin des titulaires de brevets d’obtenir une compensation équitable pour soutenir la poursuite des investissements dans l’innovation. Ce large groupe de concédants et de preneurs de licence démontre que l’industrie reconnaît la valeur de travailler ensemble pour créer un programme juste et équilibré. »

Avec les taux de redevance maintenant publiés et les accords de licence disponibles, Access Advance s'attend à une adoption rapide et continue alors que les entreprises cherchent à simplifier leurs stratégies de licence de brevets. Le cadre de collaboration établi par le Pool VDP représente un nouveau modèle de normes, des licences de brevets essentielles qui donnent la priorité à l'innovation à l'échelle de l'industrie plutôt qu'aux stratégies individuelles de monétisation des brevets.

À propos de ByteDance : créé en 2012, ByteDance a pour mission d'inspirer la créativité et d'enrichir la vie. Aujourd'hui, ByteDance continue de rendre facile et amusant pour des milliards de personnes de se connecter, de consommer et de créer du contenu à travers un éventail de plus d'une douzaine de produits, y compris TikTok, CapCut, TikTok Shop, Lark, PICO et MLBB, ainsi que ceux spécifiques au marché chinois, y compris Toutiao, Douyin, Fanqie, Xigua, Feishu et Douyin E-commerce. Les investisseurs de ByteDance comprennent Coatue, General Atlantic, KKR, SIG et Softbank.

À propos de Dolby : Dolby Laboratories est un leader mondial des technologies audio et vidéo, créant des solutions innovantes qui améliorent les expériences de divertissement sur les plateformes de cinéma, de diffusion, mobiles et de streaming. La société est pionnière des technologies audiovisuelles depuis plus de 50 ans, détenant des milliers de brevets dans le monde entier.

À propos de Kuaishou : Kuaishou Technology exploite la deuxième plus grande plateforme de vidéos courtes de Chine et un service de streaming en direct de premier plan, reliant des centaines de millions d'utilisateurs actifs quotidiens aux créateurs de contenu. Créé en 2011, Kuaishou a été le pionnier de l'intégration du streaming en direct avec les expériences de commerce électronique et de commerce social.

À propos de MediaTek : MediaTek est une société mondiale de semiconducteurs qui conçoit et fabrique des puces pour les communications sans fil, la télévision intelligente, la connectivité et les produits AIoT. La société alimente plus de deux milliards d'appareils connectés par an et est l'un des principaux fournisseurs de solutions système sur puce pour les appareils mobiles, les téléviseurs intelligents et les plateformes de connectivité.

À propos d'OPPO : OPPO est une marque mondiale d'appareils intelligents opérant dans plus de 60 pays et régions du monde, fournissant des smartphones, des dispositifs portables intelligents et d'autres appareils connectés. Créé en 2004, OPPO se concentre sur la technologie et la conception innovantes pour offrir des expériences utilisateur haut de gamme dans son portefeuille de produits.

À propos de Tencent : Tencent Holdings Ltd. est une société technologique mondiale de premier plan exploitant Tencent Video, la première plateforme de streaming de Chine avec plus de 120 millions d'abonnés payants, et WeTV, son service de streaming international. La société s'est imposée comme un innovateur majeur dans la technologie des codecs vidéo, desservant des centaines de millions d'utilisateurs dans le monde entier.

À propos d'Access Advance : Access Advance LLC est une société indépendante d'administrateur de licences formée pour diriger le développement, l'administration et la gestion de pools de brevets pour la licence de brevets essentiels des technologies de codec vidéo les plus importantes. Access Advance fournit un mécanisme d'octroi de licences transparent et efficace tant pour les titulaires de brevets que pour les exécutants de brevets.

Access Advance gère et administre le pool de brevets HEVC Advance pour l'octroi de licences sur plus de 25 500 brevets essentiels à la technologie H.265/HEVC et le pool de brevets VVC Advance pour l'octroi de licences sur des brevets essentiels à la technologie VVC/H.266. L'accord relais multicodec de la société offre aux preneurs de licences admissibles une structure tarifaire unique de redevances actualisées pour les preneurs de licences participant à la fois aux pools HEVC Advance et VVC Advance. En outre, Access Advance propose le Pool VDP, une solution de licence complète pour les services de streaming vidéo couvrant les codecs HEVC, VVC, VP9 et AV1. Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.accessadvance.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.