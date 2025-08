Andersen Consulting forbedrer sine organisatoriske udviklingskapaciteter med Omni HR Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting udvider sine kompetencer inden for menneskelige ressourcer gennem en samarbejdsaftale med Omni HR Consulting, et sydafrikansk konsulentfirma med speciale i løsninger til forretnings- og personaleudvikling.

Omni HR Consulting tilbyder en komplet pakke af tjenester, der omfatter organisationsudvikling, præstationsrådgivning, akkrediteret uddannelse, kompetenceudvikling og ledelsesprogrammer gennem sit Business and Leadership Academy. Virksomheden samarbejder med kunderne om at designe og implementere løsninger, der retter sig mod medarbejdernes kompetencer, optimering af resultater og strategisk tilpasning og understøttes af en konsekvent tilgang til projektledelse og overholdelse af sydafrikanske kvalitetsstandarder.

"Hos Omni tror vi på, at effektiv udvikling starter med forståelse af konteksten," siger administrerende direktør Lize Moldenhauer. "Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at udvikle skræddersyede løsninger, der skaber målbare fremskridt – hvad enten det er gennem ledelsesprogrammer, kompetenceudvikling eller strategier for forretningsresultater. Vores samarbejde med Andersen Consulting giver os mulighed for at tilbyde disse løsninger i større skala, samtidig med at vi fortsat imødekommer vores kunders skiftende behov."

"Omni HR Consulting tilfører vores platform værdifuld indsigt med deres ekspertise inden for ledelsesudvikling, kompetenceudvikling og organisatorisk effektivitet," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Dette samarbejde styrker vores muligheder for at levere strategiske løsninger, der integrerer ledelsesudvikling med driftsmæssig succes."

