Andersen Consulting renforce ses capacités de développement organisationnel avec Omni HR Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a choisi de renforcer ses capacités en matière de capital humain en signant un accord de collaboration avec Omni HR Consulting, un cabinet de conseil sud-africain spécialisé dans les solutions de développement des entreprises et des personnes.

Omni HR Consulting propose une gamme complète de services comprenant le développement organisationnel, le conseil en performance, des formations certifiées, le développement des compétences et des programmes de leadership par le biais de sa Business and Leadership Academy. Le cabinet collabore avec ses clients pour concevoir et mettre en œuvre des solutions visant à améliorer les compétences de la main-d’œuvre, à réduire les écarts de performance et à optimiser l’alignement stratégique, en s’appuyant sur une approche rigoureuse de la gestion de projet et de la conformité aux cadres de qualité sud-africains.

« Chez Omni, nous sommes convaincus qu’un développement efficace commence par une bonne compréhension du contexte », a déclaré Lize Moldenhauer, directrice générale. « Nous collaborons étroitement avec nos clients pour élaborer des solutions sur mesure qui permettent d’obtenir des résultats mesurables, que ce soit dans le cadre de programmes de leadership, de formations professionnelles ou de stratégies de performance commerciale. Cette collaboration avec Andersen Consulting va nous permettre de proposer ces solutions à plus grande échelle tout en continuant de répondre aux besoins changeants de nos clients. »

« Omni HR Consulting apporte à notre plateforme un niveau d’information précieux grâce à leur expertise en matière de développement du leadership, de formation professionnelle et d’efficacité organisationnelle », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président et chef de la direction d’Andersen. « Cette collaboration renforce notre capacité à proposer des solutions stratégiques en matière de talents, alliant développement du leadership et réussite opérationnelle. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présent dans plus de 500 sites par le biais de ses cabinets membres et cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, qui offre une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’évaluation, de la mobilité internationale, ainsi que des services-conseils, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 20 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs dans le monde entier.

