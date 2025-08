Legrand et les actionnaires de Cogelec Développement concluent un contrat pour l’acquisition par Legrand d’une participation majoritaire dans Cogelec, spécialiste français dans le contrôle d’accès

LIMOGES, France--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Legrand (Euronext - FR0010307819 – LR) et Cogelec (Euronext Growth - FR0013335742 - ALLEC) annoncent, dans le prolongement de la conclusion le 9 juillet 2025 d’une promesse d’achat assortie d’une exclusivité, et de la finalisation du processus d’information-consultation du comité social et économique de Cogelec, la signature le 31 juillet 2025 d’un contrat d’acquisition entre Legrand France, filiale de Legrand, d’une part, et les managers du groupe Cogelec et Raise Investissement, associés de Cogelec Développement, d’autre part, portant sur l’acquisition de la totalité des actions de Cogelec Développement qui détient indirectement 5.347.065 actions Cogelec, représentant au total 60,09% du capital social et 78,39% des droits de vote de Cogelec, sur la base d’un prix de 29 euros par action Cogelec (coupon 2024 détaché).

Le comité social et économique de Cogelec a rendu un avis favorable à l’unanimité le 16 juillet 2025.

L’acquisition du bloc de contrôle reste soumise à des conditions suspensives usuelles, étant précisé que la seule condition réglementaire sera l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence en France.

Pour rappel, en cas de réalisation de l’acquisition, Legrand lancerait à titre obligatoire une offre publique d’achat simplifiée en vue d'acquérir le solde des actions de Cogelec au prix de 29 euros par action Cogelec (coupon 2024 détaché). Dans l’hypothèse où les seuils le permettant seraient franchis à l'issue de l’offre, Legrand demanderait la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire dans les conditions légales et réglementaires applicables afin d’acquérir les actions Cogelec n’ayant pas été acquises dans le cadre de l’offre.

L’acquisition de la participation majoritaire et le dépôt de l’offre auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) devraient intervenir dans le courant du dernier trimestre 2025.

A propos de Cogelec

COGELEC est un spécialiste français du contrôle d’accès dans l’habitat. Dès 2007, COGELEC a créé la première offre globale d’interphonie sans fil par abonnement sous la marque Intratone. Basé sur un modèle de distribution indirecte associé à une relation de proximité très forte avec les bailleurs sociaux et les syndics, COGELEC est présent aujourd’hui dans 6 pays en Europe et la marque Intratone compte plus de 2,6 millions de logements abonnés. COGELEC est coté sur Euronext Growth Paris et fait partie des indices Growth AllShare, Tech Croissance et PEA-PME 150. Pour plus d’informations : www.cogelec.fr

A propos de Legrand

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés résidentiel, tertiaire et des centres de données en fait une référence à l'échelle mondiale.

Capitalisant sur des évolutions technologiques et sociétales qui ont un impact durable sur les bâtiments, Legrand a pour raison d’être d’améliorer les vies en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées qui sont simples, innovantes et durables.

Dans une démarche impliquant l’ensemble de ses équipes et de ses parties prenantes, le Groupe poursuit sa stratégie de croissance rentable et responsable, tirée par les acquisitions et l’innovation avec le lancement régulier de nouvelles offres – dont notamment des produits à plus forte valeur d’usage (solutions pour la transition énergétique et digitale : centre de données, modes de vie numériques et offres pour la transition énergétique).

Legrand a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires de 8,6 milliards d’euros. Le Groupe est coté sur Euronext Paris et intégré notamment au CAC 40, au CAC 40 ESG et au CAC Transition Climat. (code ISIN FR0010307819). https://www.legrand.com

