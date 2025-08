Andersen Consulting breidt mogelijkheden voor organisatieontwikkeling uit met Omni HR Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt haar capaciteiten op het gebied van menselijk kapitaal uit door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Omni HR Consulting, een Zuid-Afrikaans adviesbureau dat gespecialiseerd is in oplossingen voor bedrijfs- en personeelsontwikkeling.

Omni HR Consulting biedt via zijn Business and Leadership Academy een volledig dienstenpakket voor organisatieontwikkeling, prestatieadvies, geaccrediteerde trainingen, vaardigheidsontwikkeling en leiderschapsprogramma's. Het bedrijf werkt samen met klanten om oplossingen te ontwerpen en te implementeren met een focus op personeelscapaciteiten, prestatiekloven en strategische afstemming, ondersteund door een rigoureus projectbeheer en naleving binnen Zuid-Afrikaanse kwaliteitskaders.

“Bij Omni geloven we dat impactvolle ontwikkeling begint met contextueel begrip“, aldus algemeen directeur Lize Moldenhauer. ”We werken nauw samen met onze klanten om maatoplossingen te bieden die meetbare vooruitgang opleveren, of dat nu via leiderschapsprogramma's, vaardigheidstrainingen of strategieën voor bedrijfsprestaties is. Dankzij onze samenwerking met Andersen Consulting kunnen we deze oplossingen grootschaliger aanbieden en tegelijkertijd blijven voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten.”

“Omni HR Consulting voegt met haar expertise op het gebied van leiderschapsontwikkeling, vaardigheidstraining en organisatorische effectiviteit een waardevolle laag van inzicht toe aan ons platform", aldus Mark L. Vorsatz, algemeen voorzitter en CEO van Andersen. "Met deze samenwerking kunnen wij betere strategische talentoplossingen leveren waarbij leiderschapsontwikkeling en operationeel succes samengaan.”

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau met een uitgebreid dienstenpakket dat zich uitstrekt over bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advisering van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

