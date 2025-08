Altasciences und VoxCell BioInnovation geben strategische Zusammenarbeit zur Förderung der präklinischen Arzneimittelentwicklung bekannt

LAVAL, Quebec--( BUSINESS WIRE )--Altasciences, seit über 30 Jahren ein zuverlässiger Forschungspartner in der Arzneimittelentwicklung, setzt sein Engagement für die Bereitstellung erstklassiger bioanalytischer Dienstleistungen fort. Dieses Kerngeschäft unterstützt sowohl präklinische als auch klinische Studien, die in den Einrichtungen von Altasciences durchgeführt werden, und bietet gleichzeitig eine umfassende eigenständige Lösung, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden gerecht zu we...