Altasciences e VoxCell BioInnovation annunciano una collaborazione strategica per promuovere lo sviluppo preclinico di farmaci

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, una società di soluzioni per lo sviluppo di farmaci completamente integrata, e VoxCell BioInnovation ("VoxCell"), leader nel settore della biostampa 3D e della modellazione tissutale simile a quella umana, sono liete di annunciare l'inizio di una collaborazione strategica volta a promuovere la ricerca in fase preclinica e ad accelerare il percorso dalla scoperta agli studi clinici.

Questa partnership integra le capacità complete di Altasciences nello sviluppo di farmaci in fase precoce con la tecnologia tissutale 3D all'avanguardia di VoxCell per offrire un ambiente di sperimentazione preclinica più predittivo e rilevante per l'uomo. Grazie all'integrazione delle piattaforme per tessuti realizzati con biostampa 3D ad alta risoluzione di VoxCell nei servizi di scoperta e preclinici di Altasciences, entrambe le aziende mirano a ridurre le tempistiche di R&S e ad aumentare il tasso di successo delle terapie in fase di sperimentazione.

