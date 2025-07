Andersen Consulting amplia sua atuação em desenvolvimento organizacional com a Omni HR Consulting

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting fortalece seus recursos de capital humano por meio de um Acordo de Colaboração com a Omni HR Consulting, empresa sul-africana especializada em soluções para desenvolvimento de negócios e pessoas.

A Omni HR Consulting oferece um portfólio completo de serviços que inclui desenvolvimento organizacional, consultoria de desempenho, treinamentos credenciados, desenvolvimento de competências e programas de liderança, por meio de sua Business and Leadership Academy. A empresa colabora com os clientes na criação e implementação de soluções focadas nas competências da força de trabalho, lacunas de desempenho e alinhamento estratégico, com base em uma abordagem de gestão de projetos rigorosa e conformidade com as normas de qualidade sul-africanas.

"Na Omni, acreditamos que um desenvolvimento de impacto começa por uma compreensão profunda do contexto", afirmou Lize Moldenhauer, diretora geral da empresa. "Trabalhamos lado a lado com nossos clientes para cocriar soluções sob medida que gerem avanços mensuráveis, seja por meio de programas de liderança, treinamento de competências ou estratégias de performance empresarial. A colaboração com a Andersen Consulting nos permite levar essas soluções ainda mais longe, mantendo o compromisso com as necessidades em constante evolução dos nossos clientes".

“A Omni HR Consulting acrescenta uma camada valiosa de insights à nossa plataforma, com sua expertise em desenvolvimento de liderança, treinamento de competências e eficácia organizacional", disse Mark L. Vorsatz, CEO e presidente global da Andersen. "Essa colaboração fortalece nossa capacidade de oferecer soluções estratégicas de talentos que integram desenvolvimento de liderança com sucesso operacional".

A Andersen Consulting é uma consultoria global que oferece um conjunto completo de serviços abrangendo estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções para capital humano. A Andersen Consulting integra o modelo multidimensional de serviços da Andersen Global, oferecendo consultoria de nível mundial, além de expertise em tributação, jurídica, avaliação, mobilidade global e consultoria, em uma plataforma global com mais de 20.000 profissionais no mundo todo e presença em mais de 500 locais por meio de suas firmas associadas e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma empresa de sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas associadas e colaboradoras ao redor do mundo.

