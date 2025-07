Altasciences et VoxCell BioInnovation annoncent une collaboration stratégique visant à faire avancer le développement préclinique de médicaments

LAVAL, Québec--(BUSINESS WIRE)--Altasciences, une société de solutions de développement de médicaments entièrement intégrée, et VoxCell BioInnovation (« VoxCell »), un leader dans le domaine de la bio-impression en 3D et de la modélisation de tissus semblables aux tissus humains, ont le plaisir d’annoncer une collaboration stratégique visant à améliorer la recherche préclinique et à accélérer la voie allant de la découverte aux essais cliniques.

Ce partenariat associe les capacités complètes d’Altasciences en matière de développement des premières phases de médicaments à la technologie de pointe de VoxCell pour les tissus 3D, afin de proposer un environnement de test préclinique plus prédictif et plus pertinent pour l’homme. En associant les plateformes de tissus bio-imprimés en 3D à haute résolution de VoxCell aux services précliniques et de découverte d’Altasciences, les deux entreprises visent à réduire les délais de recherche et de développement, ainsi qu’à augmenter le taux de réussite des traitements expérimentaux.

« Nous sommes fiers de nous associer à VoxCell BioInnovation pour introduire la modélisation tissulaire de nouvelle génération dans les étapes précoces du développement de médicaments », a déclaré Steve Mason, co-chef de l’exploitation chez Altasciences. « Cette collaboration s’inscrit dans le prolongement de notre engagement en faveur des 3R, ainsi que de notre volonté de proposer des solutions novatrices et efficaces permettant d’améliorer la qualité des données et d’accélérer la prise de décisions pour nos clients. »

Les tissus bio-imprimés exclusifs de VoxCell sont conçus pour reproduire fidèlement la complexité des tumeurs humaines et d’autres structures biologiques, offrant ainsi aux développeurs de médicaments une plateforme avancée pour évaluer l’efficacité, la sécurité et la toxicité avant de passer aux études chez l’animal ou chez l’homme.

« Depuis le début, notre mission est de rendre la sélection des médicaments plus pertinente et plus prédictive pour l’homme », a déclaré Karolina Valente, PDG de VoxCell BioInnovation. « Altasciences partage cette approche avant-gardiste et nous sommes ravis de travailler avec eux pour aider les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques à prendre des décisions plus rapides et plus éclairées. »

Dans un premier temps, la collaboration portera sur la sélection de médicaments destinés au traitement des affections oculaires, avant d'être étendue à d’autres domaines thérapeutiques et applications.

Ce partenariat témoigne d’une vision commune : transformer la recherche à un stade précoce grâce à l’innovation, à l’intégration et à une science plus intelligente, afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients du monde entier.

À propos d'Altasciences

Altasciences est une société qui fournit des solutions intégrées de développement de médicaments en proposant aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques une approche éprouvée et flexible des études de pharmacologie préclinique et clinique, notamment des services de formulation, de fabrication et d’analyse. Depuis plus de 30 ans, Altasciences travaille en partenariat avec des commanditaires pour favoriser la prise de décisions éclairées, plus rapides et plus complètes en matière de développement des premières phases des médicaments. Les solutions intégrées et complètes d’Altasciences, toutes personnalisables en fonction des exigences spécifiques des commanditaires, comprennent les tests d’innocuité préclinique, la pharmacologie clinique et la preuve de concept, la bioanalyse, la gestion de programmes, le soutien à la recherche, la rédaction de textes scientifiques, la biostatistique, la surveillance clinique et la gestion des données. Altasciences aide les commanditaires à mettre plus rapidement des médicaments de meilleure qualité à la disposition des personnes qui en ont besoin. Pour plus d’informations sur Altasciences, rendez-vous sur altasciences.com.

À propos de VoxCell BioInnovation

VoxCell BioInnovation est une startup de biotechnologie fondée en 2020 à Victoria, en Colombie-Britannique, au Canada. L’entreprise se consacre à faire progresser l’avenir de la modélisation in vitro en créant de nouvelles plateformes d’essai pour la recherche en oncologie et le développement de médicaments.

VoxCell développe des modèles en 3D de tissus humains vascularisés et bio-imprimés qui reproduisent fidèlement la biologie naturelle, offrant un outil puissant pour la recherche prédictive et physiologiquement pertinente. En utilisant une bio-imprimante exclusive à haute résolution, un logiciel de vascularisation avancé et les Universal Bioinks™, l’entreprise produit des modèles de tissus complexes qui reflètent les échantillons de biopsies de patients dans leur structure et leur fonction.

Fournis sous forme de modèles perfusables prêts à l’emploi, les produits consommables de VoxCell s’adressent aux entreprises pharmaceutiques, aux sociétés de biotechnologie, aux CRO et aux chercheurs universitaires qui souhaitent réduire les écarts translationnels et accélérer l’innovation biomédicale. Pour en savoir plus sur VoxCell, rendez-vous sur voxcellbio.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.