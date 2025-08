Globale Technologieführer übernehmen Videovertriebspatentpool von Access Advance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Eine vielfältige Gruppe globaler Unternehmen im gesamten Video-Ökosystem ist dem Video Distribution Patent („VDP") Pool von Access Advance beigetreten und teilt nun mit, weshalb sie diesen Pool ausgewählt haben. Positioniert als ausgewogene, transparente und umfassende Video-Codec-Lizenzierungslösung für die Video-Streaming-Branche vereint der Pool wichtige Patentinhaber, Video-Plattformbetreiber und Interessenvertreter im Verbrauchergeräte-Markt in dem Bestreben, die Branche zu unterstützen, um die komplexen Lizenzierungsherausforderungen in den sich schnell entwickelnden Videovertriebsmärkten zu meistern.

Der VDP Pool hat eine beispiellose Vielfalt an Branchenführern sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer angezogen, darunter ByteDance, Dolby, JVC Kenwood, Kuaishou, HFI (eine Tochtergesellschaft von MediaTek), Mitsubishi, OPPO, Philips, Tencent und andere große Technologieunternehmen. Diese breite Beteiligung erstreckt sich über das gesamte Video-Ökosystem, von Content-Plattformen für Milliarden von Nutzern bis hin zu Halbleiterunternehmen, die Videogeräte weltweit versorgen.

Ein kollaborativer Rahmen vereinfacht Lizenzierungen

„Die Beteiligung am VDP Pool unterstreicht unser anhaltendes Bestreben, die Zusammenarbeit und gerechte Innovationen einzuleiten", so Juan Qi, Chief IP Counsel von ByteDance „Gemeinsam mit Branchenteilnehmern sind wir bestrebt, ein gesundes Patent-Ökosystem zu fördern, das nicht lediglich Kreativität weltweit inspiriert, sondern eine nachhaltige Video-Community für die Zukunft pflegt."

Yuan Lu, der CIPO bei Kuaishou hob die Rolle des Pools bei der Beschleunigung von Innovationen hervor: „Unsere Patente einzubringen, während wir Zugang zu dem breiteren Ökosystem erhalten, passt perfekt zu unserer Vision: Hunderte Millionen Benutzer durch Livestreaming und Kurzvideos verbinden, Gemeinschaften und Unternehmen durch modernster Technologie und innovative Produkte stärken und die hochwertige, digitalgetriebene wirtschaftliche Beschleunigung in China und darüber hinaus fördern. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns und anderen in der Branche, sich auf die Bereitstellung noch ansprechenderer Plattformen für die Ersteller und ihr Publikum zu konzentrieren."

OPPO, eine globale Marke für intelligente Geräte mit führendem Marktanteil in der Mobilgerätebranche, hob hervor, wie der Pool dazu beiträgt, die Interessen zwischen Lizenzgebern und Lizenznehmern auszugleichen: „Wir freuen uns, Teil einer gemeinsamen Anstrengung zu sein, die Transparenz und Ausgewogenheit bei der Patent-Lizenzierung für die Video-Streaming-Branche fördert . Der VDP Pool verdeutlicht, wie die gemeinschaftliche Lizenzierung das langfristige Wachstum für das Ökosystem, das mit der nachhaltigen IP-Strategie von OPPO übereinstimmt, unterstützen kann", so Vincent Lin, Head of Patent Licensing bei OPPO.

„One License, Four Codecs" (Eine Lizenz, vier Codecs) unterstützt Innovationen

Das innovative Lizenzmodell des VDP Pools umfasst standardessenzielle Patente für alle vier größeren Videocodecs, die gegenwärtig von Video-Verteildienstleistern eingesetzt werden: HEVC (H.265), VVC (H.266), VP9 und AV1. Dieser umfassende Ansatz versetzt Unternehmen in die Lage, hinzuzufügen, abzulegen oder Codecs ohne Lizenzbeschränkungen oder Neuverhandlungen zu wechseln und somit eine beispiellose Flexibilität im heutigen dynamischen Markt zu bieten .

MediaTek, ein führendes Halbleiterunternehmen, betonte die Bedeutung des Pools für Gerätehersteller: „HFI ist VDP beigetreten, weil es die Annahme der neuesten und größten Codecs im Content-Portfolio fördern und die Innovationen im Geräte-Ökosystem wiederum vorantreiben wird", so Steven Liu, Director, Legal & IP bei MediaTek.

Dolby brachte darüber hinaus seine starke Unterstützung für das kollaborative Modell zum Ausdruck. „Als Innovator und Mitarbeiter im Bereich der Videotechnik freuen wir uns, unsere Patente im VDP Pool einzubringen", so Andy Sherman, Executive Vice President, Patent Licensing, General Counsel and Corporate Secretary bei Dolby. „Dieser Lizenzrahmen unterstützt die Branche und vereint Lizenzgeber und Lizenznehmer, um zu gewährleisten, dass Innovationen für die Video-Streaming-Branche zugänglich bleiben, während darüber hinaus das anhaltende Wachstum und die anhaltende Entwicklung der Videoerlebnisse der nächsten Generation gefördert werden."

Shu-Jia Mei, Leiter der Lizenzierung bei Tencent betonte die betrieblichen Vorteile: „Das One-Stop-Lizenzierungsmodell des VDP Pools verspricht mehr Sicherheit und Effizienz für den Video-Codec-Markt. Sowohl als Lizenzgeber als auch als Lizenznehmer sind wir bestrebt, die Branche zu unterstützen, ein robustes und nachhaltiges Video-Codec-Ökosystem zu fördern, das Innovatoren in die Lage versetzt, sich auf die Erstellung von fortschrittlichen Videotechnologien zu konzentrieren, die den Bedürfnissen der Benutzer entsprechen."

Nachgewiesene Erfolgsbilanz schafft Vertrauen

Die starke Unterstützung der Branche basiert auf der nachgewiesenen Erfolgsbilanz von Access Advance bei der Verwaltung der Lizenzierung von mehr als 30.000 Patenten im HEVC Advance Patent Pool und VVC Advance Patent Pool, die Unterstützung von einer beträchtlichen Mehrheit der Video-Codec-Implementierer und Patentinhaber weltweit gefunden haben.

„Die umgehende Annahme durch Branchenführer bestätigt unseren kollaborativen Ansatz", so Peter Moller, CEO von Access Advance. „Der VDP Pool gleicht den Bedarf der Implementierer für faire und ausgewogene Lizenzgebühren, vorhersehbare Kosten und betriebliche Flexibilität mit dem Bedarf der Patentinhaber für faire Vergütung, um kontinuierliche Investitionen in Innovationen zu unterstützen, erfolgreich aus. Diese breite Gruppe von Lizenzgebern und Lizenznehmern verdeutlicht, dass die Branche den Wert der Zusammenarbeit erkennt, um ein faires und ausgewogenes Programm zu erstellen.”

Mit bereits veröffentlichten Lizenzgebühren und verfügbaren Lizenzvereinbarungen erwartet Access Advance weiterhin eine schnelle Akzeptanz, da Unternehmen bestrebt sind, ihre Patentlizenzierungsstrategien zu vereinfachen. Der Rahmen für die Zusammenarbeit, der durch den VDP Pool verkörpert wird, stellt ein neues Modell für standardessenzielle Patentlizenzierungen dar, die branchenweite Innovationen gegenüber individuellen Patent-Monetarisierungsstrategien priorisiert.

Über ByteDance: Im Jahr 2012 gegründet, besteht die Mission von ByteDance darin, Kreativität anzuregen und das Leben zu bereichern. Heutzutage macht es ByteDance weiterhin einfach und unterhaltsam, sich zu vernetzen, Inhalte über eine Suite von mehr als einem Dutzend Produkten zu konsumieren und zu erstellen, darunter TikTok, CapCut, TikTok Shop, Lark, PICO und MLBB sowie jene, die spezifisch für den chinesischen Markt sind, darunter Toutiao, Douyin, Fanqie, Xigua, Feishu und Douyin E-Commerce. Zu den Investoren von ByteDance gehören Coatue, General Atlantic, KKR, SIG und Softbank.

Über Dolby: Dolby Laboratories ist weltweit führend bei Audio- und Videotechnologien und erstellt innovative Lösungen, die das Unterhaltungserlebnis auf allen Kino-, Broadcast- Streaming- und mobilen Plattformen verbessern. Das Unternehmen ist seit über 50 Jahren Vorreiter bei der Entwicklung audiovisueller Technologien und hält Tausende von Patenten weltweit.

Über Kuaishou: Kuaishou Technology betreibt die zweitgrößte Kurzvideo-Plattform Chinas und einen führenden Live-Streaming-Dienst, der Hunderte Millionen täglich aktive Benutzer mit den Content-Erstellern verbindet. Im Jahr 2011 gegründet, hat Kuaishou bei der Integration von Streaming-Diensten mit E-Commerce- und Social Commerce-Erlebnissen Pionierarbeit geleistet.

Über MediaTek: MediaTek ist ein globales Halbleiterunternehmen, das Chips für Drahtloskommunikation, Smart-TV, Konnektivität und AIoT-Produkte entwirft und fertigt. Das Unternehmen versorgt jährlich über 2 Milliarden angeschlossene Geräte mit Strom und ist ein führender Anbieter von System-on-a-Chip-Lösungen für mobile Geräte, Smart-TVs und Konnektivitätsplattformen.

Über OPPO: OPPO ist eine globale Marke für intelligente Geräte, die in über 60 Ländern und Regionen weltweit vertreten ist und Smartphones, Smart Wearables und andere angeschlossene Geräte zur Verfügung stellt. Im Jahr 2004 gegründet, konzentriert sich OPPO auf innovative Technologie und innovatives Design, um erstklassige Benutzererlebnisse im gesamten Produktportfolio des Unternehmens zur Verfügung zu stellen.

Über Tencent: Tencent Holdings Ltd. ist ein führendes globales Technologieunternehmen, das Tencent Video betreibt, Chinas führende Streaming-Plattform mit über 120 Millionen zahlenden Abonnenten und WeTV, seinem internationalen Streaming-Dienst. Das Unternehmen hat sich als bedeutender Innovator im Bereich der Videocodec-Technologie etabliert und bedient Hunderte Millionen Benutzer weltweit.

Über Access Advance: Access Advance LLC ist ein unabhängiges Lizenzverwaltungsunternehmen, das gegründet wurde, um die Entwicklung, Verwaltung und das Management von Patentpools zur Lizenzierung wesentlicher Patente der wichtigsten Videocodec-Technologien zu leiten. Access Advance stellt einen transparenten und effizienten Lizenzierungsmechanismus sowohl für Patentinhaber als auch für Patentimplementierer bereit.

Access Advance verwaltet und administriert den HEVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung von über 25.500 Patenten, die für die H.265/HEVC-Technologie von wesentlicher Bedeutung sind, sowie den separaten und unabhängigen VVC Advance Patent Pool für die Lizenzierung wesentlicher Patente für die VVC/H.266-Technologie. Die Multi-Codec-Bridging-Vereinbarung des Unternehmens bietet berechtigten Lizenznehmern eine einheitliche, vergünstigte Lizenzgebührenstruktur für Lizenznehmer, die sowohl am HEVC Advance- als auch am VVC Advance-Pool teilnehmen. Darüber hinaus bietet Access Advance den VDP Pool an, eine umfassende Lizenzierungslösung für Video-Streaming-Dienste, die die Codecs HEVC, VVC, VP9 und AV1 abdeckt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.accessadvance.com.

