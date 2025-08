Andersen Consulting potenzia le capacità di sviluppo aziendale grazie a Omni HR Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting amplia le proprie capacità riguardanti il capitale umano stringendo un accordo di collaborazione con Omni HR Consulting, una società di consulenza sudafricana specializzata nello sviluppo di soluzioni per la crescita professionale e aziendale.

Omni HR Consulting offre una gamma completa di servizi – sviluppo aziendale, consulenza riguardante la performance, programmi di formazione accreditati, sviluppo delle capacità e programmi per la leadership – tramite la sua Business & Leadership Academy. Collabora con i clienti per studiare e attuare soluzioni che facciano fronte ai problemi riguardanti le capacità della forza lavoro, le lacune nella performance e l’allineamento strategico, adottando un approccio rigoroso alla gestione dei progetti e alla compliance nell’ambito dei quadri di riferimento per la qualità nel Sud Africa.

“Noi di Omni riteniamo che uno sviluppo con un forte impatto abbia le sue basi nella comprensione contestuale”, spiega la direttrice generale Lize Moldenhauer. “Collaboriamo con i clienti per creare congiuntamente soluzioni su misura che promuovano un progresso misurabile – che si tratti di programmi per la leadership, formazione relative alle capacità o strategia per migliorare la performance aziendale. L’accordo concluso con Andersen Consulting ci colloca nella posizione adatta per offrirle su una scala più vasta mentre continuiamo a soddisfare le esigenze in evoluzione dei clienti”.

“Omni HR Consulting aggiunge un livello prezioso di dati approfonditi alla nostra piattaforma grazie alla sua competenza nello sviluppo delle capacità di leadership, nella formazione per la crescita professionale e nell’efficacia organizzativa”, aggiunge Mark L. Vorsatz, Ceo e Presidente del CdA globale Andersen. “Questa collaborazione migliora la nostra capacità di offrire soluzioni strategiche relative ai talenti che integrino sviluppo della leadership e successo operativo”.

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una gamma completa di servizi – strategia commerciale, operazioni commerciali, tecnologia e trasformazione IA nonché soluzioni riguardanti il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizi multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenza ineguagliata per consulenze e questioni di mobilità universale, fiscali, legali e riguardanti valutazioni tramite una piattaforma globale che si appoggia a oltre 20.000 professionisti ed è presente in più di 500 sedi attraverso le imprese che ne fanno parte e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice che offre soluzioni di consulenza attraverso le proprie imprese e società collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.