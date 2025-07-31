Andersen Consulting通过与Omni HR Consulting合作来强化组织发展能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting通过与专注于业务及人才发展解决方案的南非咨询公司Omni HR Consulting达成合作协议，进一步提升其人力资本服务能力。

Omni HR Consulting提供全方位服务，包括组织发展、绩效咨询、认证培训、技能开发，以及通过其商业与领导力学院开展的领导力项目。该公司与客户合作设计并实施解决方案，以解决员工能力、绩效差距及战略协同等问题，并在南非质量框架内凭借严谨的项目管理与合规方法为这些工作提供支持。

董事总经理Lize Moldenhauer表示：“在Omni，我们认为有效的发展始于对具体情境的理解。我们与客户紧密协作，共同打造量身定制的解决方案，通过领导力项目、技能培训或业务绩效策略等方式推动可衡量的进展。与Andersen Consulting的合作使我们能够在更广泛的范围内提供这些解决方案，同时持续满足客户不断变化的需求。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Omni HR Consulting在领导力发展、技能培训和组织效能方面的专业知识，为我们的平台增添了宝贵的洞察。此次合作增强了我们提供战略人才解决方案的能力，这些解决方案将领导力发展与运营成功融为一体。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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