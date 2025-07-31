Andersen Consulting透過與Omni HR Consulting合作來強化組織發展能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與專注于業務及人才發展解決方案的南非顧問公司Omni HR Consulting達成合作協議，進一步提升其人力資本服務能力。

Omni HR Consulting提供全方位服務，包括組織發展、績效顧問、認證培訓、技能開發，以及透過其商業與領導力學院展開的領導力計畫。該公司與客戶合作設計並實施解決方案，以解決員工能力、績效差距及策略一致性等問題，並在南非品質架構內憑藉嚴謹的專案管理與法規遵循方法為這些工作提供支援。

董事總經理Lize Moldenhauer表示：「Omni認為有效的發展始於對具體情境的理解。我們與客戶密切協作，共同打造訂製型解決方案，透過領導力計畫、技能培訓或業務績效策略等方式推動可衡量的進展。與Andersen Consulting的合作使我們能夠在更廣泛的範圍內提供這些解決方案，同時持續滿足客戶不斷變化的需求。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Omni HR Consulting在領導力發展、技能培訓和組織效能方面的專業知識，為我們的平台增添了寶貴的洞察。此次合作強化了我們提供策略人才解決方案的能力，這些解決方案將領導力發展與營運成功融為一體。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

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