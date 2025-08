Wereldwijde technologieleiders adopteren de Video Distribution Patent Pool van Access Advance

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Een gevarieerde groep internationale bedrijven in de branche van video-ecosystemen heeft zich aangesloten bij de Video Distribution Patent (VDP) Pool van Access Advance en vertelt nu waarom ze voor deze pool hebben gekozen. De pool positioneert zich als een uitgebalanceerde, transparante en breed ingezette oplossing voor videocodec-licenties in de videostreamingindustrie. Het brengt grote octrooihouders, exploitanten van videoplatforms en belanghebbenden in de consumentenapparatenmarkt samen om de industrie te helpen de complexe licentie-uitdagingen in de snel evoluerende videodistributiemarkten het hoofd te bieden.

De VDP Pool heeft een ongekend aantal marktleiders aangetrokken als licentiegevers en licentienemers, waaronder ByteDance, Dolby, JVC Kenwood, Kuaishou, HFI (een dochteronderneming van MediaTek), Mitsubishi, OPPO, Philips, Tencent en andere grote technologiebedrijven. Deze enorme deelname omvat het hele video-ecosysteem, van contentplatforms die miljarden gebruikers bedienen tot halfgeleiderbedrijven die videotoestellen over de hele wereld van stroom voorzien.

Samenwerkingskader vereenvoudigt licentieverlening

“De deelname aan de VDP Pool getuigt van ons voortdurende streven naar open samenwerking en eerlijke innovatie”, zegt Juan Qi, Hoofd en juridisch adviseur intellectueel eigendom bij ByteDance. "Samen met deelnemers uit de industrie willen we een gezond ecosysteem voor octrooien bevorderen. Niet alleen zal dit wereldwijd creativiteit inspireren, het bevordert ook een duurzame videogemeenschap voor de toekomst."

Yuan Lu, CIPO bij Kuaishou, legt het accent op de rol van de pool in het versnellen van innovatie: "Onze octrooien inbrengen en tegelijkertijd toegang krijgen tot het bredere ecosysteem sluit perfect bij onze visie aan: honderden miljoenen gebruikers met elkaar verbinden via livestreaming en korte video's, gemeenschappen en bedrijven ondersteunen met geavanceerde technologie en innovatieve producten, en een hoogwaardige, digitaal gedreven economische groei stimuleren in China en daarbuiten. Dankzij deze samenwerking kunnen wij en anderen in de sector de focus leggen op het leveren van nog boeiendere platforms voor de makers en hun publiek."

OPPO, een wereldwijd merk van slimme apparaten met een belangrijk marktaandeel in de mobiele apparatenindustrie, prijst de manier waarop de pool helpt bij het afstemmen van de belangen van licentiegevers en licentienemers: “We zijn verheugd deel uit te maken van een gezamenlijk initiatief dat zichtbaarheid geeft aan de octrooi-licenties voor de videostreamingindustrie en gelijkheid van spel biedt. De VDP Pool laat zien hoe samenwerking op het gebied van licenties de langetermijngroei van het ecosysteem kan ondersteunen, in lijn met de duurzame IP-strategie van OPPO," aldus Vincent Lin, Hoofd octrooi-licenties bij OPPO.

"Eén licentie, vier codecs" ondersteunt innovatie

Het innovatieve licentiemodel van de VDP Pool omvat standaard essentiële octrooien voor alle vier de belangrijkste videocodecs die videodistributeurs momenteel gebruiken: HEVC (H.265), VVC (H.266), VP9 en AV1. Met deze bredere aanpak kunnen bedrijven codecs toevoegen, verwijderen of overschakelen zonder licentiebeperkingen of nieuwe onderhandelingen. Dit geeft een ongekende flexibiliteit in de dynamische markt van vandaag.

MediaTek, een toonaangevend halfgeleiderbedrijf, benadrukt het belang van de pool voor apparaatfabrikanten: “HFI is lid van VDP geworden omdat dit de acceptatie van de nieuwste en beste codecs in de contentportfolio bevordert en het ecosysteem van apparaten nog verder kan innoveren,” aldus Steven Liu, directeur Juridisch & IP bij MediaTek.

Dolby spreekt ook zijn krachtige steun voor het samenwerkingsmodel uit. “Als innovator en samenwerkingspartner op het gebied van videotechnologieën zijn we verheugd onze octrooien aan de VDP Pool bij te dragen”, aldus Andy Sherman, uitvoerend vicepresident, licentieverlening van octrooien, algemeen juridisch adviseur en bedrijfssecretaris bij Dolby. “Dit licentiekader ondersteunt de sector en brengt licentiegevers en licentienemers samen om ervoor te zorgen dat de videostreamingsector kan blijven innoveren, wat verder bijdraagt aan de voortdurende groei en ontwikkeling van video-ervaringen van de volgende generatie.”

Shu-Jia Mei, leider patentlicenties bij Tencent, benadrukt de operationele voordelen: “Het one-stop-licentiemodel van de VDP Pool belooft meer zekerheid en efficiëntie voor de videocodecmarkt. Als licentiegever en licentienemer zetten we ons in om de sector te helpen een robuust en duurzaam ecosysteem voor videocodecs te ontwikkelen, zoals innovators de focus kunnen leggen op het creëren van geavanceerde videotechnologieën volgens de behoeften van de gebruikers.”

Bewezen staat van dienst geeft vertrouwen

De sterke steun vanuit de sector bouwt voort op de bewezen staat van dienst van Access Advance bij het beheer van de licenties voor meer dan 30.000 octrooien in de HEVC Advance Patent Pool en de VVC Advance Patent Pool, ondersteund door een belangrijke meerderheid van videocodec-ontwikkelaars en octrooihouders wereldwijd.

"De snelle acceptatie door marktleiders bevestigt onze collaboratieve aanpak“, aldus Peter Moller, CEO van Access Advance. ”De VDP-pool biedt een goede balans tussen de behoefte van uitvoerders aan eerlijke en evenwichtige royaltytarieven, voorspelbare kosten en operationele flexibiliteit enerzijds en de behoefte van octrooihouders aan een eerlijke vergoeding voor voortdurende investeringen in innovatie anderzijds. Deze uitgebreide groep van licentiegevers en licentienemers laat zien dat de sector het belang van samenwerking vooropstelt om een eerlijk en evenwichtig programma tot stand te brengen."

Nu de royaltypercentages bekend zijn en de licentieovereenkomsten beschikbaar gesteld, verwacht Access Advance een voortdurende snelle acceptatie door bedrijven die hun strategieën voor patentlicenties willen stroomlijnen. Het door de VDP Pool geïnitieerde samenwerkingsverband vormt een nieuw model voor het in licentie geven van essentiële standaardoctrooien, waarbij sectorbrede innovatie wordt verkozen boven individuele strategieën voor het te gelde maken van octrooien.

Over ByteDance: ByteDance is opgericht in 2012 en heeft als missie creativiteit te inspireren en het leven te verrijken. Vandaag blijft ByteDance het makkelijk en leuk maken voor miljarden mensen om te verbinden, te consumeren en content te creëren met een suite van meer dan een dozijn producten, waaronder TikTok, CapCut, TikTok Shop, Lark, PICO en MLBB. Voor de Chinese markt levert het producten zoals Toutiao, Douyin, Fanqie, Xigua, Feishu en Douyin E-commerce. Investeerders van ByteDance zijn Coatue, General Atlantic, KKR, SIG en Softbank.

Over Dolby: Dolby Laboratories is een wereldwijde marktleider op het gebied van audio- en videotechnologieën en ontwikkelt innovatieve oplossingen die entertainmentervaringen in bioscopen, op televisie, mobiele apparaten en streamingplatforms verbeteren. Het bedrijf is al meer dan 50 jaar toonaangevend op het gebied van audiovisuele technologieën en heeft wereldwijd duizenden patenten in haar bezit.

Over Kuaishou: Kuaishou Technology beheert China's op één na grootste platform voor korte video's. Met haar toonaangevende live-streamingdienst verbindt het dagelijks honderden miljoenen actieve gebruikers met contentmakers. Kuaishou is opgericht in 2011 en is pionier in het integreren van live-streaming met e-commerce en social commerce.

Over MediaTek: MediaTek is een wereldwijd halfgeleiderbedrijf dat chips ontwerpt en produceert voor draadloze communicatie, smart TV, connectiviteit en AIoT-producten. Het bedrijf voorziet jaarlijks meer dan 2 miljard aangesloten apparaten van energie en is een toonaangevende leverancier van system-on-chip oplossingen voor mobiele apparaten, smart tv's en connectiviteitsplatforms.

Over OPPO: OPPO is een wereldwijd merk voor slimme apparaten dat actief is in meer dan 60 landen en regio's waar het smartphones, slimme wearables en andere verbonden apparaten levert. OPPO werd opgericht in 2004 en richt zich in zijn hele productenportefeuille op innovatieve technologie en design waarmee het premium gebruikerservaringen aanbiedt.

Over Tencent: Tencent Holdings Ltd. is een toonaangevend wereldwijd technologiebedrijf dat Tencent Video exploiteert, China's belangrijkste streamingplatform met meer dan 120 miljoen betaalde abonnees, en WeTV, zijn internationale streamingdienst. Het bedrijf heeft zichzelf gevestigd als een belangrijke vernieuwer in videocodec-technologie, en bedient honderden miljoenen gebruikers wereldwijd.

Over Access Advance: Access Advance LLC is een onafhankelijk licentiebeheerbedrijf dat is opgericht om de ontwikkeling, de administratie en het beheer van patentpools voor het licentiëren van essentiële patenten van de belangrijkste op standaarden gebaseerde videocodectechnologieën te leiden. Access Advance biedt een transparant en efficiënt licentiemechanisme voor zowel patenteigenaren als patentuitvoerders.

Access Advance beheert en administreert de HEVC Advance Patent Pool waarmee ruim 25.500 patenten die essentieel zijn voor de H.265/HEVC-technologie in licentie kunnen worden gegeven, en de VVC Advance Patent Pool waarmee essentiële patenten voor de VVC/H.266-technologie in licentie kunnen worden gegeven. De Multi-Codec Bridging Agreement van het bedrijf biedt in aanmerking komende licentienemers een enkele korting op de royaltytarieven voor licentienemers die deelnemen aan zowel de HEVC Advance- als de VVC Advance-pool. Daarnaast biedt Access Advance de VDP Pool, een uitgebreide licentieoplossing voor videostreamingdiensten met HEVC-, VVC-, VP9- en AV1-codecs. Ga voor meer informatie naar: www.accessadvance.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.