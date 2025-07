Andersen Consulting breidt AI-mogelijkheden uit met de toevoeging van NextGen Invent

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met NextGen Invent, een bedrijf op het gebied van dienstverlening voor AI-ondersteuning en -technologie dat zich richt op het leveren van innovatieve, datagerichte oplossingen. De overeenkomst versterkt het digitale transformatieplatform van de organisatie door geavanceerde datawetenschap, AI en intelligente automatisering te integreren.

NextGen Invent, met hoofdkantoor in de VS, biedt diepgaande expertise in generatieve AI, machine learning, datastrategie, geavanceerde analyses, digitale productontwikkeling, IoT en intelligente automatisering. Hun oplossingen vormen de basis voor enkele van de meest herkenbare merken in de gezondheidszorg, financiële dienstverlening, life sciences en productiesectoren. Met een sterke nadruk op innovatie helpt NextGen Invent organisaties in deze sectoren om de digitale volwassenheid te versnellen, de bedrijfsvoering te optimaliseren en nieuwe groeimogelijkheden te ontdekken. Het bedrijf staat bekend om zijn technologische denkleiderschap en zijn vermogen om bedrijfsresultaten te stimuleren door middel van intelligente inzichten.

"Onze missie bij NextGen Invent is om klanten te helpen aan de toekomst te bouwen met intelligente technologieën. Door samen te werken met Andersen Consulting kunnen we onze impact vergroten en onze sterke punten in datawetenschap en digitale productinnovatie inzetten voor een breder klantenbestand," aldus Deepak Mittal, oprichter en CEO van NextGen Invent. "Samen stellen we organisaties in staat om slimmere beslissingen te nemen en versnelde bedrijfsresultaten te behalen."

"NextGen Invent past perfect bij onze organisatie, nu we onze AI- en datagedreven mogelijkheden blijven uitbreiden," stelde Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun ondernemende aanpak, diepgaande kennis van AI en analyse en hun focus op meetbare resultaten sluiten aan bij ons doel om transformatieve oplossingen te leveren aan klanten wereldwijd. Deze samenwerking versterkt onze toewijding om klanten te helpen een concurrentievoordeel te behouden in hun respectievelijke sectoren door de kracht van opkomende technologieën te omarmen."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt dat zich uitstrekt over bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, evenals oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise op het gebied van consultancy, belastingen, juridische zaken, taxaties, wereldwijde mobiliteit en advisering van wereldklasse op een wereldwijd platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 500 locaties via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via haar lidbedrijven en samenwerkende bedrijven over de hele wereld.

