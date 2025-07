Andersen Consulting élargit ses fonctions d'activation de l'IA en intégrant NextGen Invent

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting conclut un accord de collaboration avec NextGen Invent, une entreprise de services technologiques et d'activation de l'IA orientée vers la fourniture de solutions innovantes et centrées sur les données, qui vient renforcer la plateforme de transformation numérique du cabinet en intégrant des fonctions avancées de science des données, d'IA et d'automatisation intelligente.

Basée aux États-Unis, NextGen Invent possède une expertise approfondie en IA générative, en apprentissage automatique, en stratégie de données, en analyse avancée, en développement de produits numériques, en IoT et en automatisation intelligente. Ses solutions sont à l'origine de marques parmi les plus reconnues dans les secteurs de la santé, des services financiers, des sciences du vivant et de l'industrie manufacturière. Très axée sur l'innovation, NextGen Invent aide les entreprises de ces secteurs à accélérer leur maturité numérique, à optimiser leurs activités et à découvrir de nouvelles opportunités de croissance. L'entreprise est reconnue pour son leadership technologique et sa capacité à produire des résultats commerciaux grâce à des analyses pertinentes.

« Chez NextGen Invent, notre mission est d'aider nos clients à forger l'avenir grâce aux technologies intelligentes. Notre collaboration avec Andersen Consulting nous permet d'augmenter notre impact et de mettre à profit nos compétences en science des données et en innovation en matière de produits numériques pour une clientèle élargie », a déclaré Deepak Mittal, fondateur et CEO de NextGen Invent. « Ensemble, nous donnons la possibilité aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées et d'obtenir des résultats opérationnels plus rapidement ».

« NextGen Invent s'intègre naturellement à notre cabinet, car nous continuons à développer nos compétences en IA et en données », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général mondial d'Andersen. « Leur approche entrepreneuriale, leurs compétences approfondies en IA et en analyse, ainsi que leur focalisation sur des résultats mesurables, concordent avec notre objectif de fournir des solutions transformatrices à nos clients du monde entier. Cette collaboration renforce notre volonté d'aider nos clients à conserver un avantage concurrentiel dans leurs secteurs respectifs en exploitant pleinement le potentiel des technologies émergentes ».

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services portant sur la stratégie d'entreprise, les affaires, la technologie et la transformation de l'IA, ainsi que sur les solutions de gestion du capital humain. Andersen Consulting s'intègre au modèle de service multidimensionnel d'Andersen Global, offrant une expertise de premier plan en conseil, en fiscalité, en droit, en évaluation, en mobilité internationale et en conseil sur une robuste plateforme internationale comptant plus de 20 000 professionnels dans le monde et une présence dans plus de 500 sites via ses cabinets membres et collaborateurs. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite simple qui fournit des solutions de conseil par l'intermédiaire de ses cabinets membres et collaborateurs dans le monde entier.

