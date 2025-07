Andersen Consulting amplia le sue capacità di abilitazione dell'IA tramite l'aggiunta di NextGen Invent

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha sottoscritto un accordo di collaborazione con NextGen Invent, una società di servizi tecnologici e di abilitazione all'IA orientata a offrire soluzioni innovative e basate sui dati, in modo da rafforzare la piattaforma di trasformazione digitale dell'organizzazione mediante l'integrazione di una scienza dei dati avanzata, IA e capacità di automazione intelligente.

Con sede negli USA, NextGen Invent offre una vasta esperienza negli ambiti di IA generativa, apprendimento automatico, strategia dei dati, analisi avanzata, sviluppo di prodotti digitali, IoT e automazione intelligente. Le sue soluzioni sono alla base di alcuni dei marchi maggiormente riconoscibili del settore sanitario, dei servizi finanziari, delle scienze della vita e degli ambiti produttivi. NextGen Invent presta particolare attenzione all'innovazione e aiuta le organizzazioni che operano in questi settori ad accelerare la maturità digitale, ottimizzare le operazioni e scoprire nuove opportunità di crescita. L'azienda è nota per la sua leadership di pensiero tecnologico e la capacità di generare risultati commerciali mediante idee intelligenti.

"La nostra missione a NextGen Invent consiste nell'aiutare i clienti a costruire il futuro con tecnologie intelligenti. La collaborazione con Andersen Consulting ci consente di ampliare il nostro impatto e di applicare i nostri punti di forza nei settori delle scienze dei dati e dell'innovazione dei prodotti digitali a una base clienti più ampia", ha dichiarato Deepak Mittal, fondatore e CEO di NextGen Invent. "Assieme consentiremo alle organizzazioni di prendere decisioni più intelligenti e di raggiungere risultati commerciali più rapidamente."

“NextGen Invent è una scelta naturale per la nostra organizzazione, che continua a espandere le proprie capacità di IA e guidate dai dati", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "Il suo approccio imprenditoriale, le profonde capacità negli ambiti di IA e analisi e l'attenzione ai risultati misurabili sono in linea con il nostro obiettivo di fornire soluzioni trasformative ai clienti di tutto il mondo. Questa collaborazione rafforza il nostro impegno ad aiutare i clienti a mantenere un vantaggio sulla concorrenza nei rispettivi settori, sfruttando la potenza delle tecnologie emergenti".

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che fornisce una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologia e IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, che offre competenze del massimo livello in materia di consulenza, fiscale, legale, di valutazione, di mobilità globale e di consulenza in una piattaforma globale che contiene oltre 20.000 professionisti in tutto il mondo e con una presenza in oltre 500 località attraverso le sue aziende membro e le società partner. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e fornisce soluzioni di consulenza attraverso le sue aziende membro e le società partner presenti in tutto il mondo.

