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Andersen Consulting透過新增合作公司NextGen Invent擴大AI賦能能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與專注於提供以資料為中心的創新解決方案的AI賦能與科技服務公司NextGen Invent達成合作協議。此次合作將透過整合先進的資料科學、AI和智慧自動化能力，強化Andersen Consulting的數位化轉型平台。

NextGen Invent總部位於美國，在生成式AI、機器學習、資料策略、先進分析、數位產品開發、物聯網以及智慧自動化領域擁有深厚專長。醫療保健、金融服務、生命科學和製造業中一些最知名的品牌背後都有該公司解決方案的支援。NextGen Invent高度重視創新，協助這些產業的企業加快提升數位化成熟度、推動營運最佳化，並發掘新的成長機會。該公司以其在科技領域的思想領導力以及透過智慧洞察推動業務成果的能力而聞名。

NextGen Invent創辦人兼執行長Deepak Mittal表示：「NextGen Invent的使命是協助客戶借助智慧科技建構未來。透過與Andersen Consulting合作，我們能夠擴大影響力，並將我們在資料科學和數位產品創新方面的優勢應用於更廣泛的客戶群體。我們將攜手合作，協助企業做出更明智的決策，並加快實現業務成果。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「隨著我們持續擴大AI和資料驅動的能力，NextGen Invent與我們的組織發展方向高度契合。他們的創業型構想、在AI和分析領域的深厚能力，以及對可衡量成果的專注，與我們為全球客戶提供變革性解決方案的目標相一致。此次合作進一步彰顯了我們的承諾，即透過擁抱新興科技的力量，協助客戶在各自產業保持競爭優勢。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過2萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在500多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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