Andersen Consulting erweitert KI-Kompetenzen durch Hinzufügung von NextGen Invent

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt eine Kooperationsvereinbarung mit NextGen Invent, einem Unternehmen für KI-Enablement und Technologiedienstleistungen, das sich auf die Bereitstellung innovativer, datenzentrierter Lösungen spezialisiert hat. Durch die Integration fortschrittlicher Datenwissenschaft, KI und intelligenter Automatisierungsfunktionen wird die digitale Transformationsplattform des Unternehmens gestärkt.

NextGen Invent hat seinen Hauptsitz in den USA und verfügt über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen generative KI, maschinelles Lernen, Datenstrategie, fortschrittliche Analytik, digitale Produktentwicklung, IoT und intelligente Automatisierung. Ihre Lösungen stehen hinter einigen der bekanntesten Marken in den Bereichen Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Biowissenschaften und Fertigung. Mit einem starken Fokus auf Innovation unterstützt NextGen Invent Unternehmen aus diesen Branchen dabei, ihre digitale Reife zu beschleunigen, ihre Abläufe zu optimieren und neue Wachstumschancen zu erschließen. Das Unternehmen ist bekannt für seine technologische Vorreiterrolle und seine Fähigkeit, durch intelligente Erkenntnisse Geschäftsergebnisse zu erzielen.

„Unsere Mission bei NextGen Invent ist es, Kunden dabei zu unterstützen, mit intelligenten Technologien die Zukunft zu gestalten. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir unseren Einfluss vergrößern und unsere Stärken in den Bereichen Datenwissenschaft und digitale Produktinnovation einem breiteren Kundenstamm zur Verfügung stellen“, so Deepak Mittal, Gründer und CEO von NextGen Invent. „Gemeinsam werden wir Unternehmen dabei unterstützen, intelligentere Entscheidungen zu treffen und schnellere Geschäftsergebnisse zu erzielen.“

„NextGen Invent passt perfekt zu unserem Unternehmen, da wir unsere KI- und datengesteuerten Fähigkeiten weiter ausbauen“, so Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihr unternehmerischer Ansatz, ihre umfassenden Kompetenzen in den Bereichen KI und Analytik sowie ihr Fokus auf messbare Ergebnisse stehen im Einklang mit unserem Ziel, Kunden weltweit transformative Lösungen anzubieten. Diese Zusammenarbeit bekräftigt unser Engagement, unseren Kunden dabei zu helfen, durch den Einsatz neuer Technologien ihren Wettbewerbsvorteil in ihren jeweiligen Branchen zu sichern."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.