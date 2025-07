Regula et Indicio Partner s'apprêtent à transformer la vérification de l'identité grâce à une technologie d'identifiants vérifiables

RESTON, Virginie--(BUSINESS WIRE)--Regula, un développeur mondial de solutions de vérification d’identité et de dispositifs forensiques, forme un partenariat technologique stratégique avec Indicio, un leader du marché de la technologie d'identifiants vérifiables et des solutions d’identité décentralisées. Ensemble, les deux sociétés renforceront la confiance numérique portable en émettant des solutions de vérification des documents et de l'identité biométrique en tant qu'informations d'identification vérifiables et infalsifiables.

Cette collaboration entre Regula et Indicio fournit une infrastructure holistique pour la création, le stockage et la vérification des identités numériques, soutenue par les technologies de vérification les plus robustes disponibles aujourd'hui.

Après des décennies d’expertise forensique et d’innovation en technologie de vérification documentaire et biométrique, Regula dispose de l’ensemble le plus complet de contrôles d’authenticité d’identité et de la vérification NFC de documents côté serveur la plus fiable disponible dans son Regula Document Reader SDK. La solution est soutenue par la plus grande base de données propriétaire de modèles de documents d’identité au monde de Regula, qui comprend actuellement plus de 15 000 modèles d’identifiants délivrés dans 252 pays et territoires.

Grâce à la technologie primée d’identité décentralisée d’Indicio, la validation des documents d’identité par Regula peut désormais être transformée en informations d’identification vérifiables et inviolables détenues par l’utilisateur pour une vérification instantanée et fluide. Cela permet aux deux entreprises de fournir la gamme la plus complète et la plus large de solutions d'identité numérique interopérables à l'échelle mondiale pour les entreprises et les gouvernements.

En unissant leurs forces, Regula et Indicio pourraient fournir une solution permettant aux entreprises de déployer des identifiants vérifiables dans un large éventail de formats, y compris ceux spécifiés par le portefeuille d’identité numérique de l’Union européenne (EUDI), les identifiants de voyage numériques (DTC) conformément aux spécifications de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), les identifiants W3C et le format de permis de conduire au format document-mobile (ISO 18013-5, mdoc/mDL).

Indicio offrira à ses clients SDK de portefeuille mobile la technologie de pointe de Regula en matière de vérification biométrique et documentaire afin de fournir le plus haut niveau d’assurance de l’identité pour faire un bond en avant dans le type d’authentification éprouvée nécessaire pour le KYC, les paiements, la finance numérique et, bien sûr, les voyages et l’hôtellerie. La combinaison de la technologie Regula et Indicio est également capable de relever les derniers défis en matière de fraude à l'identité biométrique et de deepfakes de l'IA générative.

« Ce partenariat transforme la façon dont nous partageons et vérifions les données », déclare Heather Dahl, CEO d’Indicio. « L’ampleur et la profondeur de la technologie de Regula en matière d’authentification des documents sont inégalées, et la possibilité d’émettre, de partager et de vérifier ces documents, alors que les identifiants vérifiables fournissent au monde la confiance numérique dont il a besoin. Nous sommes extrêmement enthousiastes à l’idée de travailler avec Regula. »

« L'heure de la transition mondiale vers une identité numérique décentralisée est arrivée, mais elle n’apportera des avantages tangibles qu’avec la bonne technologie derrière elle. Notre partenariat avec Indicio lance des passerelles entre les documents physiques d’aujourd’hui et les identifiants numériques éprouvés de demain. Grâce aux capacités de vérification de Regula et à l’infrastructure décentralisée d’Indicio, les organisations disposent désormais d’un moyen puissant d’adopter une identité numérique entièrement portable », déclare Ihar Kliashchou, responsable de la technologie chez Regula.

Pour en savoir plus sur les capacités de Regula à prendre en charge les identifiants vérifiables, y compris la spécification DTC, consultez le site web de Regula. Découvrez comment les identifiants DTC sont créés et utilisés en lisant notre article de blog.

À propos d'Indicio

Indicio est un chef de file mondial de l'identité numérique, de la biométrie authentifiée et de la technologie d'identifiants vérifiables avec des solutions évolutives que les organisations peuvent déployer rapidement pour une efficacité accrue, une meilleure expérience utilisateur et une réduction des coûts. Notre solution d’entreprise primée, Indicio Proven®, offre la plus large gamme d’options d’identité décentralisée interopérables pour les déploiements mondiaux, depuis l’authentification unique jusqu'au passage aux frontières, ainsi que la compatibilité avec les normes de l’Union européenne en matière d’identité numérique et de portefeuille.

Pour découvrir comment Indicio utilise cette technologie pour transformer l'éducation, la finance, le gouvernement, la santé, les voyages, le tourisme et les chaînes d'approvisionnement, rendez-vous sur indicio.tech.

À propos de Regula

Regula est un développeur mondial de dispositifs de police scientifique et de solutions de vérification des identités. Dotés de plus de 30 ans d’expérience dans la recherche judiciaire et possédant la plus grande bibliothèque de modèles de documents au monde, nous créons des technologies révolutionnaires dans le domaine de la vérification des documents et de la biométrie. Nos solutions matérielles et logicielles permettent à plus de 1 000 organisations et 80 services de contrôle des frontières dans le monde de fournir un service client de premier ordre sans compromettre la sûreté, la sécurité ou la rapidité. Regula a été nommée à plusieurs reprises Fournisseur représentatif dans le Guide de marché de Gartner® pour la vérification des identités.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.regulaforensics.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.