Andersen Consulting通过新增合作公司NextGen Invent拓展AI赋能能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与专注于提供以数据为中心的创新解决方案的AI赋能与技术服务公司NextGen Invent达成合作协议。此次合作将通过整合先进的数据科学、AI和智能自动化能力，强化Andersen Consulting的数字化转型平台。

NextGen Invent总部位于美国，在生成式AI、机器学习、数据战略、高级分析、数字产品开发、物联网以及智能自动化领域拥有深厚专长。医疗保健、金融服务、生命科学和制造业中一些最知名的品牌背后都有该公司解决方案的支持。NextGen Invent高度重视创新，助力这些行业的企业加快提升数字化成熟度、优化运营，并挖掘新的增长机遇。该公司以其在技术领域的思想领导力以及通过智能洞察推动业务成果的能力而闻名。

NextGen Invent创始人兼首席执行官Deepak Mittal表示：“NextGen Invent的使命是帮助客户借助智能技术构建未来。通过与Andersen Consulting合作，我们能够扩大影响力，并将我们在数据科学和数字产品创新方面的优势应用于更广泛的客户群体。我们将携手合作，助力企业做出更明智的决策，并加速实现业务成果。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“随着我们持续拓展AI和数据驱动的能力，NextGen Invent与我们的组织发展方向高度契合。他们的创业型理念、在AI和分析领域的深厚能力，以及对可衡量成果的专注，与我们为全球客户提供变革性解决方案的目标相一致。此次合作进一步彰显了我们的承诺，即通过拥抱新兴技术的力量，帮助客户在各自行业保持竞争优势。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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