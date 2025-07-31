Brinley与领先保险公司达成40亿美元合作，同时推出10亿美元贷款抵押债券

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 专注于私募信贷的另类资产管理公司Brinley Partners, LP (“Brinley”)今日宣布，与美国一家领先的保险公司达成战略合作伙伴关系，承诺提供40亿美元资金支持。在合作的初始阶段，Brinley将部署10亿美元推出一项贷款抵押债券(“CLO”)，这是其系列滚动发行计划中的首个产品。

Brinley成立于2021年，初始种子资金来自British Columbia Investment Management Corporation。此后，公司持续扩大平台规模，深化在私募信贷市场的布局，并拓宽资本获取渠道。Brinley此次进军CLO市场，进一步巩固了其作为不断成长的多产品信贷平台的发展势头。

该CLO将依托Brinley现有的业务能力，采用Brinley的旗舰策略——为优质的中型市场企业和大型企业提供全面的资本解决方案，尤其侧重那些具备高行业准入壁垒、强劲行业基本面、已证实的收入可见性或可预测性等特质的企业。

Brinley创始人兼管理合伙人Kerry Dolan表示：“我们的首只CLO是公司信贷平台的自然延伸，而迎来新的战略合作伙伴，是Brinley持续发展和公司成长过程中的一个重要里程碑。我们设计这一CLO策略是为了满足保险行业的特定需求，结合我们灵活的结构化能力和强大的发起引擎，以资本高效的形式参与这一不断增长的信贷市场领域。此次推出彰显了我们的合作理念。我们感谢战略投资者始终如一的信任与合作。”

在此次战略合作中，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP担任Brinley的法律顾问。Milbank LLP就CLO的设立及相关事宜担任Brinley的法律顾问。GreensLedge Capital Markets LLC担任该CLO的结构顾问。

关于Brinley Partners

Brinley Partners是一家专注于私募信贷的私人投资公司，总部位于纽约。Brinley的私募信贷平台的资产管理规模约为100亿美元，包括旗下各投资工具的杠杆资金和承诺资本。

如需了解更多信息，请访问www.brinleypartners.com

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