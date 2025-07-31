Brinley與頂尖保險公司達成40億美元合作，同時推出10億美元擔保貸款憑證

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 專注於私人信貸的另類資產管理公司Brinley Partners, LP (“Brinley”)今日宣布，與美國一家首屈一指的保險公司達成策略性合作夥伴關係，承諾提供40億美元資金支援。在合作的初始階段，Brinley將部署10億美元推出一項擔保貸款憑證(“CLO”)，這是其系列滾動發行計畫中的第一個產品。

Brinley成立於2021年，初始種子資金來自British Columbia Investment Management Corporation。此後，公司持續擴大平台規模，深化在私人信貸市場的布局，並拓寬取得資本的通路。Brinley此次進軍CLO市場，進一步鞏固了其做為不斷成長的多產品信貸平台的發展動力。

該CLO將憑藉Brinley現有的業務能力，採用Brinley的旗艦策略——為優質的中階市場企業和大型企業提供全面的資本解決方案，尤其側重那些具備高產業准入壁壘、強勁產業基本面、已證實的收入可視性或可預測性等特質的企業。

Brinley創辦人兼管理合夥人Kerry Dolan表示：「我們的首只CLO是公司信貸平台的自然延伸，而迎來新的策略性合作夥伴，是Brinley持續發展和公司成長過程中的一個重要里程碑。我們設計這一CLO策略是為了滿足保險產業的特定需求，結合我們靈活的結構化能力和強大的承辦引擎，以資本高效的形式參與這一不斷成長的信貸市場領域。此次推出彰顯了我們的合作構想。我們感謝策略投資人始終如一的信任與合作。」

在此次策略性合作中，Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任Brinley的法律顧問。Milbank LLP就CLO的設立及相關事宜擔任Brinley的法律顧問。GreensLedge Capital Markets LLC擔任該CLO的結構顧問。

關於Brinley Partners

Brinley Partners是一家專注於私人信貸的私人投資公司，總部位於紐約。Brinley的私人信貸平台的資產管理規模約為100億美元，包括旗下各投資工具的槓桿資金和承諾資本。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.brinleypartners.com

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