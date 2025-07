Andersen Consulting udvider sine AI-kapaciteter med tilføjelsen af NextGen Invent

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting indgår en samarbejdsaftale med NextGen Invent, en AI- og tech-tjenestevirksomhed med fokus på at levere innovative, datacentrerede løsninger, der styrker organisationers digitale transformationsplatform ved at integrere avanceret datavidenskab, AI og intelligente automatiseringsfunktioner.

NextGen Invent har hovedkontor i USA og har stor ekspertise inden for generativ AI, maskinlæring, datastrategi, avanceret analyse, digital produktudvikling, IoT og intelligent automatisering. Deres løsninger anvendes af nogle af de mest kendte brands inden for sundhedssektoren, finansielle tjenester, biovidenskab og fremstillingsindustrien. Med stor vægt på innovation hjælper NextGen Invent organisationer på tværs af disse brancher med at fremskynde digital modenhed, optimere driften og afdække nye muligheder for vækst. Virksomheden er kendt for sin teknologiske tankeledelse og evne til at skabe forretningsresultater gennem intelligente indsigter.

"Vores mission hos NextGen Invent er at hjælpe kunder med at forme fremtiden ved hjælp af intelligente teknologier. Samarbejdet med Andersen Consulting giver os mulighed for at øge vores indflydelse og udbrede vores styrker inden for datavidenskab og digital produktinnovation til en bredere kundebase," siger Deepak Mittal, grundlægger og CEO af NextGen Invent. "Sammen vil vi gøre det muligt for organisationer at træffe mere intelligente beslutninger og opnå hurtigere forretningsresultater."

"NextGen Invent passer perfekt til vores organisation, da vi løbende udvider vores AI-baserede og datadrevne kapaciteter," siger Mark L. Vorsatz, global bestyrelsesformand og administrerende direktør for Andersen. "Deres iværksætterånd, stærke kompetencer inden for AI og analyse samt fokus på målbare resultater er i tråd med vores mål om at levere transformative løsninger til kunder over hele verden. Dette samarbejde understreger vores forpligtelse til at hjælpe kunderne med at bevare konkurrencefordelen i deres respektive brancher ved at udnytte mulighederne i nye teknologier."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

