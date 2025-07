Il nuovo programma congiunto di Torq AMP debutta con Armis come partner di lancio per accelerare SecOps autonome

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, la società di gestione e sicurezza dell'esposizione informatica, oggi ha annunciato di essere stata scelta come partner per il lancio del programma congiunto con Torq AMP, ideato per guidare l'innovazione dell'AI agentica. Armis è stata scelta grazie alla sua Cyber Exposure Management Platform, Armis Centrix TM , la piattaforma per la gestione dell'esposizione informatica che si integra perfettamente con la piattaforma SecOps di Torq per potenziare i clienti e i team di SOC/Incident Response.

“Come leader nella gestione dell'esposizione informatica, Armis sta ridefinendo il modo in cui le aziende comprendono, assegnano priorità e riducono il rischio sull'intera superficie di attacco”, ha dichiarato Nadir Izrael, CTO e Cofondatore di Armis.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.