LTIMindtree lanceert samen met Adobe BlueVerse CraftStudio. Dit marketingbureau uit de nieuwe tijd is opgericht om klanten te helpen de AI-gedreven marketing-ROI te maximaliseren en te versnellen

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], een wereldwijd bedrijf op het gebied van technologisch advies en digitale oplossingen, maakt bekend dat het BlueVerse CraftStudio lanceert. Dit nieuwe bureau van de volgende generatie zet de nieuwste AI-innovaties van Adobe in om organisaties te helpen hun marketingactiviteiten te stroomlijnen en aanzienlijke zakelijke voordelen te behalen.

CraftStudio bouwt voort op de bestaande CMO-diensten van LTIMindtree en is ontworpen om marketingteams in organisaties te helpen de barrières voor AI-implementatie en het realiseren van bedrijfswaarde te doorbreken. Het biedt een schaalbaar team van marketingexperts die met behulp van Adobe-oplossingen zoals Creative Cloud, Firefly Services en Custom Models, Frame.io, Substance 3D en GenStudio bijdragen aan prestatiemarketing en Workfront.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.