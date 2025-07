Corpay Cross-Border nommé partenaire FX officiel du Sunderland AFC

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Corpay, Inc.*, (NYSE : CPAY), le chef de file mondial des paiements aux entreprises, a le plaisir d’annoncer que l'unité Cross-Border de Corpay a conclu un accord avec le Sunderland AFC pour devenir son partenaire officiel de solutions de change.

Grâce à ce partenariat, Sunderland sera en mesure d’utiliser les solutions innovantes de Corpay Cross Border pour aider à atténuer l’exposition aux changes de leurs besoins commerciaux quotidiens. En outre, la plateforme primée de Corpay Cross-Border leur permettra de gérer leurs paiements globaux à partir d’un point d’accès unique.

De manière unique, ce partenariat s'inscrira dans le cadre d'un engagement plus large entre Corpay et Bia Sports Group, dans le cadre duquel les parties rechercheront des opportunités mutuelles et des gains d'efficacité dans l'ensemble du portefeuille en expansion des sociétés Bia Sports Group.

« Corpay Cross-Border tient à féliciter le Sunderland AFC pour sa montée en Premier League pour la prochaine saison 2025/26 », déclare Brad Loder, directeur du marketing, Corpay Cross-Border Solutions. « Ce partenariat renforce encore la position de Corpay en tant que société de choix en matière de paiements d’entreprise et de gestion des risques de change au sein de la Premier League, et nous sommes impatients de travailler avec Sunderland en tant que partenaire officiel des solutions de change au cours de la saison à venir et au-delà. »

Ashley Peden, directrice commerciale de Sunderland, déclare : « Nous sommes ravis de travailler aux côtés de l’équipe de Corpay alors que nous continuons d’améliorer nos opérations en dehors du terrain. Ce partenariat nous permettra d’élargir notre portefeuille de partenariats mondiaux à l’approche de la prochaine saison de Premier League ».

À propos de Corpay

Corpay, Inc. (NYSE : CPAY) est un spécialiste mondial des paiements de l'indice S&P500 qui aide les entreprises et les particuliers à payer leurs dépenses de manière simple et maîtrisée. La gamme de solutions de paiement de Corpay aide ses clients à mieux gérer les dépenses liées aux véhicules (ravitaillement en carburant, stationnement), les frais de voyage (réservations d’hôtel) et les frais de paiement (règlement des fournisseurs). Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent. Corpay Cross-Border fait référence à un groupe d'entités juridiques détenues et exploitées par Corpay, Inc.

Corpay – Les paiements en toute simplicité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.corpay.com.

À propos du Sunderland AFC

Fondé en 1879, le Sunderland AFC est l'un des clubs emblématiques du football anglais. Six fois champions d'Angleterre et deux fois vainqueurs de la FA Cup, les célèbres maillots aux rayures rouges et blanches qui représentent le Wearside sont reconnus dans le monde entier. Construit sur un patrimoine unique et résolument tourné vers l’avenir, le club de Premier League montre la voie à suivre sur le terrain et en dehors en plaçant ses supporters au cœur de l'action.

À propos de Bia Sports Group

Bia Sports se concentre sur les opportunités d'investissement dans les sports émergents et établis. Le groupe saisit des opportunités créatrices de croissance exponentielle en tirant parti de sa plateforme spécialement conçue pour générer des résultats commerciaux accélérés, la réalisation de synergies et le développement de nouvelles expériences passionnantes pour les fans.

Fondé par des investisseurs et des entrepreneurs de renom, Kyril Louis-Dreyfus et Juan Sartori, et soutenu par une équipe de direction de premier plan, Bia Sports est là pour offrir la prochaine génération d'expériences sportives.

* Dans le présent communiqué, « Corpay » se réfère principalement à la division transfrontalière de Corpay, Inc. https://www.corpay.com/cross-border; une liste complète des entreprises qui font partie de Corpay Cross-Border est disponible sur : https://www.corpay.com/compliance.

