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KnowBe4与Microsoft携手应对危险网络行为

KnowBe4 SecurityCoach将与Microsoft Edge for Business相集成，在用户出现危险行为时提供实时安全指导

佛罗里达州坦帕湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全面解决人为风险管理问题的网络安全平台KnowBe4今日宣布与Microsoft达成新的合作，将KnowBe4 SecurityCoach与Microsoft Edge for Business浏览器相集成。

浏览器安全威胁正日益增多，全球网络安全专业人员应考虑采取措施降低风险。Menlo Security的一份报告显示，基于浏览器的钓鱼攻击增加了140%。

SecurityCoach与Microsoft Edge for Business的集成将通过原生安全信号利用浏览器活动，在检测到危险网络行为后的数秒内提供有价值的学习机会。这些危险活动包括密码复用、访问被封锁的网站或试图绕过安全警告。作为少数在Microsoft Edge for Business中内置报告连接器的人为风险管理平台之一，此次集成将帮助Microsoft生态系统内的组织充分发挥其在KnowBe4上的投资价值，同时打造更强大、更注重安全的企业环境。

KnowBe4产品战略副总裁Stuart Clark表示：“此次新集成提供了一个理想的契机，能将以人员为中心的网络安全风险转化为可教育的时刻，最终帮助更好地保护企业。此次集成延续了KnowBe4与Microsoft的创新合作——今年早些时候，我们成功推出了KnowBe4 Defend与Microsoft Defender for Office 365的集成。它还弥合了企业技术防御与用户之间的差距，将最大的潜在漏洞转化为最强的资产。我们期待向全球的SecurityCoach客户提供这一功能，助力他们加强安全防护工作。”

Microsoft Edge for Business首席产品经理Arunesh Chandra表示：“随着浏览器成为用户的主要工作空间，保护这一关键端点至关重要。我们很高兴看到KnowBe4 SecurityCoach与Microsoft Edge相集成，帮助组织更好地管理人为风险并强化其安全态势。”

相关资源：

阅读关于此次新合作的博客

从6月发布的KnowBe4 Defend与Microsoft Defender for Office365集成公告中了解更多信息。

关于KnowBe4

KnowBe4致力于赋能员工每日做出更明智的安全决策。KnowBe4受到全球7万多家组织的信赖，有助于加强安全文化和管理人为风险。KnowBe4为人类风险管理提供AI驱动的全面“最佳套件”平台，创建自适应防御层以加强用户行为，抵御最新的网络安全威胁。HRM+平台包括安全意识与合规培训、云电子邮件安全、实时指导、众包反网络钓鱼、AI防御代理等模块。作为同类产品中唯一的全球安全平台，KnowBe4利用个性化和相关的网络安全保护内容、工具和技术来动员员工，使其从最大的攻击面转变为企业最大的资产。如需了解更多信息，请访问knowbe4.com

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