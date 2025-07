KnowBe4 colabora com a Microsoft para combater comportamentos de risco on-line

TAMPA BAY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A KnowBe4, plataforma de cibersegurança com foco abrangente na gestão de riscos humanos, anunciou hoje uma nova colaboração com a Microsoft para integrar o KnowBe4 SecurityCoach ao navegador Microsoft Edge for Business.

As ameaças à segurança dos navegadores estão crescendo, e profissionais de cibersegurança no mundo todo devem adotar medidas para reduzir os riscos. Um relatório da Menlo Security revelou um aumento de 140% em ataques de phishing baseados no navegador.

A integração entre SecurityCoach e Microsoft Edge for Business aproveita as atividades do navegador por meio de sinais nativos de segurança para oferecer oportunidades de aprendizado valiosas em segundos ao detectar comportamentos de risco on-line. Essas atividades de risco incluem a reutilização de senhas, o acesso a sites bloqueados ou tentativas de ignorar avisos de segurança. Sendo uma das poucas plataformas de gestão de risco humano com conector de relatórios integrado no Microsoft Edge for Business, essa integração ajuda as organizações dentro do ecossistema Microsoft a maximizar seus investimentos na KnowBe4, ajudando a criar uma empresa mais forte e focada em segurança.

"Essa nova integração representa uma oportunidade perfeita para transformar riscos de cibersegurança focados nas pessoas em momentos de aprendizado que ajudarão a proteger melhor as empresas", afirmou Stuart Clark, vice-presidente de estratégia de produto da KnowBe4. "Essa integração continua a trajetória de inovação da KnowBe4 com a Microsoft, dando sequência ao sucesso da integração do KnowBe4 Defend com o Microsoft Defender para Office 365, lançada no início deste ano. Ela também conecta as defesas técnicas das empresas aos seus usuários, transformando sua maior vulnerabilidade potencial em seu maior ativo. Estamos animados para oferecer essa solução aos nossos clientes globais do SecurityCoach e apoiar o fortalecimento das suas iniciativas de segurança".

"Com o navegador se tornando o principal ambiente de trabalho dos usuários, proteger esse ponto crítico é fundamental. Ficamos felizes em ver o KnowBe4 SecurityCoach integrado ao Microsoft Edge, ajudando as organizações a melhorar a gestão do risco humano e fortalecer sua postura de segurança", afirmou Arunesh Chandra, gerente principal de produto do Microsoft Edge for Business.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita equipes para tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Utilizada por mais de 70.000 organizações no mundo todo, a KnowBe4 ajuda a fortalecer a cultura de segurança e gerenciar riscos humanos. A KnowBe4 oferece uma plataforma completa e avançada de Gestão de Risco Humano (HRM+), com tecnologia de IA, que cria uma camada adaptativa de defesa para proteger o comportamento dos usuários contra as ameaças cibernéticas mais recentes. A plataforma HRM+ conta com módulos de treinamento em conscientização e compliance, segurança de e-mail na nuvem, coaching em tempo real, anti-phishing colaborativo, agentes de defesa com IA e muito mais. Como a única plataforma global desse tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdos, ferramentas e técnicas personalizadas e relevantes para mobilizar os colaboradores, transformando a maior superfície de ataque da organização em um de seus maiores ativos. Saiba mais em knowbe4.com.

