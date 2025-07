LTIMindtree collabora con Adobe per lanciare BlueVerse CraftStudio: un nuovo concetto di agenzia di marketing realizzata pr aiutare i clienti a ottimizzare e accelerare il ROI del marketing alimentato dall'AI

MUMBAI, India--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], società globale di consulenza tecnologica e soluzioni digitali, ha annunciato il lancio di BlueVerse CraftStudio, un'agenzia di nuova generazione che utilizza le ultime novità di Adobe alimentate dall'AI per aiutare le aziende a semplificare le loro attività di marketing e promuovere vantaggi commerciali significativi.

Sulla base dei servizi CMO esistenti di LTIMindtree, CraftStudio è progettata per aiutare i team di marketing nelle organizzazioni a superare gli ostacoli all'adozione dell'AI e alla realizzazione del valore commerciale. Offre un team scalabile di esperti di marketing che utilizzano soluzioni Adobe come Creative Cloud, Firefly Services e Custom Models, Frame.io, Substance 3D, GenStudio for Performance Marketing, e Workfront.

