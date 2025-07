LTIMindtree s’associe à Adobe pour lancer BlueVerse CraftStudio, une agence de marketing de nouvelle génération conçue pour aider les clients à maximiser et à accélérer le retour sur investissement du marketing piloté par l’IA

MUMBAI, Inde--(BUSINESS WIRE)--LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé le lancement de BlueVerse CraftStudio , une agence de nouvelle génération qui exploite les dernières innovations d’Adobe alimentées par l’IA pour aider les entreprises à rationaliser leurs opérations de marketing et à générer des avantages commerciaux significatifs.

Développant les services existants de LTIMindtree à la disposition des responsables du marketing, CraftStudio est conçue pour aider les équipes marketing des organisations à franchir les obstacles à l’adoption de l’IA et à la réalisation de la valeur commerciale. Elle offre une équipe évolutive d’experts en marketing qui tirent parti des solutions d’Adobe telles que Creative Cloud, Firefly Services et Custom Models, Frame.io, Substance 3D, GenStudio for Performance Marketing et Workfront.

La combinaison des experts en marketing de LTIMindtree et des technologies Adobe de BlueVerse CraftStudio aidera les clients à :

Augmenter le chiffre d’affaires : en apportant une expertise marketing complète, CraftStudio exploite l’IA pour améliorer tous les aspects, de la segmentation au ciblage en passant par les conversions sur les sites de commerce électronique.

: en apportant une expertise marketing complète, CraftStudio exploite l’IA pour améliorer tous les aspects, de la segmentation au ciblage en passant par les conversions sur les sites de commerce électronique. Améliorer l’efficacité et les délais de commercialisation : en rationalisant les processus opérationnels, CraftStudio peut réduire les délais de commercialisation de plus de 50 %.

: en rationalisant les processus opérationnels, CraftStudio peut réduire les délais de commercialisation de plus de 50 %. Devancer leurs concurrents dans la course à l’adoption de l’IA : en mettant à disposition une équipe de spécialistes du marketing experts dans l’utilisation des innovations d’Adobe alimentées par l’IA, CraftStudio permet aux clients de bénéficier immédiatement des avantages de l’IA sans avoir à mettre en place leur propre organisation et leur propre pile technologique d’IA.

« Notre partenariat avec Adobe reflète la vision de LTIMindtree : accompagner les responsables marketing dans un monde où la créativité humaine et l’IA convergent », a déclaré Venu Lambu, PDG de LTIMindtree. « Ensemble, nous façonnons l’avenir du marketing – un monde où l’intelligence pilotée par les données rencontre la narration imaginative – et ce faisant nous nous positionnons comme l’agence numérique du futur. »

« Grâce à la combinaison des technologies de marketing, de créativité et d’IA d’Adobe, les marques peuvent proposer des expériences client intelligentes, évolutives et connectées », a confié pour sa part Stephen Frieder, directeur des recettes chez Adobe. « Notre partenariat avec LTIMindtree sur CraftStudio va contribuer à mettre cette puissance directement entre les mains des professionnels du marketing, leur permettant de gagner en efficacité et de réduire les délais de commercialisation. »

BlueVerse CraftStudio marque une avancée révolutionnaire dans la façon dont les spécialistes du marketing peuvent tirer parti de l’IA pour créer de la valeur commerciale. Le partenariat entre LTIMindtree et Adobe vise à encourager l’innovation et à aider les clients à obtenir de meilleurs retours sur leurs investissements dans le marketing.

Pour en savoir plus sur BlueVerse CraftStudio, cliquez ici.

À propos de LTIMindtree :

LTIMindtree est une société internationale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous les secteurs d’activité de réimaginer les modèles d’entreprise, d’accélérer l’innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte sa vaste expertise sectorielle et technologique pour aider à obtenir une différenciation concurrentielle, des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Soutenue par plus de 83 000 professionnels talentueux et dynamiques répartis dans plus de 40 pays, LTIMindtree, une société de Larsen & Toubro Group, résout les défis commerciaux les plus complexes et assure une transformation à grande échelle. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.ltimindtree.com.

