Hansen signe une importante prolongation de contrat de trois ans avec MultiChoice Group en Afrique

MELBOURNE, Australie--(BUSINESS WIRE)--Hansen Technologies (ASX:HSN), l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les secteurs des communications, des médias, de l'énergie et des services publics, vient de signer un renouvellement de contrat de trois ans avec MultiChoice Group pour permettre l'utilisation continue de Hansen CCB, ainsi que l'extension des actuelles solutions de services gérés.

Initialement d’une durée de trois ans, l'accord combine différents contrats en un seul contrat-cadre. Cette extension s'aligne sur l’ambition de MultiChoice de passer à cette dernière version de Hansen CCB.

MultiChoice est une société sud-africaine qui exploite DStv, un important service de télévision par satellite en Afrique subsaharienne. En tant que principale plateforme de divertissement en Afrique, MultiChoice propose une gamme diversifiée de contenus dans plusieurs marques et pays.

Depuis plus de 25 ans, MultiChoice s'appuie sur Hansen pour sa solution de facturation unique, qui prend en charge les abonnés sur 50 marchés. L’investissement continu de Hansen dans la plateforme CCB a permis à MultiChoice de gérer avec compétence et efficacité les complexités critiques des différentes exigences régionales et des diverses réglementations nationales en Afrique.

La prolongation du contrat reflète le véritable vote confiance de MultiChoice dans Hansen, non seulement en tant que fournisseur de plateforme, mais aussi en tant que partenaire dans son avenir en pleine évolution.

Sabelo Mwali, Chief Technology & Information Officer, MultiChoice Group, déclare : « Hansen s’est révélé être un partenaire inestimable pendant de nombreuses années, fournissant sans relâche des logiciels et des services qui ont abouti à une plateforme de facturation très flexible, fiable et efficace pour le groupe MultiChoice.

Nous nous réjouissons à la perspective de poursuivre et d’étendre notre collaboration très fructueuse avec Hansen pendant de nombreuses années à venir ».

Scott Weir, président des communications et des médias, Hansen, souligne : « Cet accord réaffirme la confiance que les principaux acteurs de l’industrie ont dans la technologie et l’expertise de Hansen pour fournir des solutions de facturation essentielles à la mission.

Nous attendons avec intérêt la poursuite de la solide relation que nous avons établie au fil des ans, alors que nous continuons de soutenir les ambitions de MultiChoice en matière d’innovation et d’investissements supplémentaires dans le domaine du divertissement en Afrique ».

Pour de plus amples renseignements à propos de Hansen, veuillez visiter www.hansencx.com.

À propos de Hansen

Hansen Technologies (ASX : HSN) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de logiciels et de services pour les industries de l'énergie, des services publics, des communications et des médias. Grâce à son portefeuille de logiciels primés, Hansen sert des organisations avec des clients situés dans plus de 80 pays, les aidant à créer, vendre et fournir de nouveaux produits et services, gérer et analyser les données clients et contrôler les processus critiques de gestion des revenus et de support client.

Pour plus d'informations, visitez www.hansencx.com

À propos de MultiChoice

Principale plateforme de divertissement en Afrique, MultiChoice a pour mission d'enrichir le quotidien de chacun. La société offre un large éventail de produits et services, y compris DStv, GOtv, Showmax, M-Net, SuperSport, Irdeto et KingMakers. Ses produits et services sont utilisés par plus de 23,5 millions de ménages dans 50 marchés à travers l'Afrique subsaharienne.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.