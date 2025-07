Neues Torq-AMP-Allianzprogramm startet mit Armis als Launch-Partner zur Beschleunigung autonomer SecOps

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es als Launch-Partner für das Torq-AMP-Allianzprogramm ausgewählt wurde, das agentenbasierte KI-Innovationen vorantreiben soll. Armis wurde aufgrund seiner führenden Cyber-Exposure-Management-Plattform Armis Centrix TM ausgewählt, die sich nahtlos in die SecOps-Plattform von Torq integrieren lässt und Kunden sowie deren SOC-/Incident-Response-Teams unterstützt.

„Als führender Anbieter von Cyber Exposure Management definiert Armis neu, wie Unternehmen Risiken über ihre gesamte Angriffsfläche hinweg verstehen, priorisieren und reduzieren“, so Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. „Unsere KI-gesteuerte Plattform bietet unübertroffene Transparenz und kontextbezogene Informationen über IT-, OT-, IoT-, medizinische und Cloud-Ressourcen und ermöglicht es Sicherheitsteams, entschlossen zu handeln. Deshalb freuen wir uns sehr, der AMP Alliance von Torq beizutreten. Die Kombination aus Armis Centrix™ und der agentenbasierten KI von Torq ermöglicht eine neue Stufe der SecOps-Automatisierung, bei der Erkennung, Anreicherung und Reaktion in Echtzeit und mit höchster Präzision erfolgen. Gemeinsam machen wir autonome Sicherheitsoperationen für moderne Unternehmen zur praktischen Realität.“

Unternehmen können ein neues Maß an Sicherheitseffizienz und -effektivität erreichen, indem sie die leistungsstarke Synergie zwischen Armis CentrixTM und den Automatisierungsfunktionen von Torq nutzen. Armis bietet eine vollständige Erkennung von Assets und Bedrohungsinformationen in Echtzeit, sodass Teams kritische Risiken über ihre gesamte Angriffsfläche hinweg priorisieren können. Torq ergänzt dies, indem es Sicherheitsexperten die Erstellung und Bereitstellung robuster, automatisierter Workflows ohne Skripting ermöglicht und so Erkenntnisse in sofortige Maßnahmen umsetzt. Diese nahtlose Integration beschleunigt die Reaktion auf Bedrohungen, automatisiert die Behebung von Schwachstellen und sorgt für die Einhaltung von Gerätekonformitäten, wodurch letztlich der manuelle Arbeitsaufwand reduziert und die allgemeine Risikosituation eines Unternehmens verbessert wird.

„Zu den Partnern von Torq AMP zählen einige der renommiertesten und innovativsten Cybersicherheitsunternehmen der Welt, und wir freuen uns, Armis in unserem Kreis willkommen zu heißen“, so Eldad Livni, CINO und Mitbegründer von Torq. „Armis ist ein Beispiel für einen innovativen Anbieter, der Lösungen mit maximaler Wirkung liefert, während wir gemeinsam das Potenzial des autonomen SOC ausschöpfen. Das bedeutet gemeinsame Angebote, die modernste Bedrohungsinformationen aus den umfangreichsten Datenpools mit blitzschnellen, KI-gesteuerten Reaktions-, Behebungs- und Abwehrmaßnahmen kombinieren. Gemeinsam werden Torq und Armis Unternehmen vor dem ständig wachsenden Spektrum an Bedrohungen schützen, denen sie jeden Tag und jede Sekunde ausgesetzt sind.“

Erfahren Sie hier mehr über die Zusammenarbeit von Armis mit Torq und seinem breiteren Technologiepartner-Ökosystem.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können – vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

Über Torq

Torq revolutioniert die Cybersicherheit mit seinen agentenbasierten KI-Sicherheitslösungen. Torq ermöglicht es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle sofort und präzise in großem Umfang zu erkennen und darauf zu reagieren. Zum Kundenstamm von Torq zählen große multinationale Unternehmen wie Abnormal Security, Armis, Check Point Security, Chipotle Mexican Grill, Inditex (Zara, Bershka und Pull & Bear), Informatica, PepsiCo, Procter & Gamble, Siemens, Telefonica, Valvoline und Wiz sowie Fortune-100-Unternehmen aus den Bereichen Konsumgüter, Finanzen, Gastgewerbe und Sportbekleidung.

