KnowBe4 werkt samen met Microsoft om riskant online gedrag aan te pakken

TAMPA BAY, Fla.--(BUSINESS WIRE)--KnowBe4, een cybersecurityplatform dat beheer van menselijke risico's op omvattende wijze aanpakt, heeft vandaag een nieuwe samenwerking met Microsoft aangekondigd om KnowBe4 SecurityCoach te integreren met de Microsoft Edge voor Bedrijven-browser.

Browserbeveiligingsdreigingen nemen toe en cybersecurityprofessionals wereldwijd moeten maatregelen overwegen om risico's te verminderen. Een rapport van Menlo Security onthulde een toename van 140% in browsergebaseerde phishingaanvallen.

De integratie van SecurityCoach en Microsoft Edge voor Bedrijven maakt gebruik van browseractiviteit via native beveiligingssignalen om waardevolle leermogelijkheden te bieden binnen enkele seconden na het detecteren van riskant online gedrag.

