Grâce à ses technologies avancées, Veolia établit une nouvelle référence pour la REUT à grande échelle au Brésil

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE), le leader mondial des technologies de l'eau, a été choisi pour concevoir et livrer le système de réutilisation des eaux usées municipales pour des applications industrielles le plus avancé au Brésil. La nouvelle station de recyclage des eaux Águas de Reúso de Vitória (Vitória WRS) marque une étape majeure dans la lutte du pays contre la pénurie d'eau et dans ses ambitions en matière de durabilité.

Avec une capacité de traitement de 450 litres par seconde (l/s) — soit 38 880 mètres cubes par jour —, le système permettra de régénérer 85 % des eaux usées municipales du bassin de Camburi à Vitória. En réorientant l'eau recyclée vers des utilisateurs industriels, le projet permet d’économiser et de préserver des ressources en eau douce équivalentes aux besoins de près de 200 000 personnes. Cette solution permet ainsi aux industries locales d'accroître leur résilience grâce à l’utilisation de ressources alternatives tout en préservant les réserves naturelles, en transformant un flux de déchets sous-utilisé en ressource.

Premier projet de ce type au Brésil, la station Vitória WRS répond au défi de longue date du pays en matière de réutilisation de l'eau — qui représente actuellement moins de 1 % de la consommation totale d'eau, selon les statistiques de l'Agence brésilienne de l'eau (ANA). En établissant un précédent en matière de réutilisation avancée et décentralisée de l'eau, elle vise à ouvrir la voie à une adoption généralisée de solutions durables de recyclage de l'eau en Amérique latine.

Le projet découle du premier appel d'offres public au Brésil pour la réutilisation de l'eau. Dirigée par Águas de Reúso de Vitória — un partenariat stratégique entre GS INIMA et la Companhia Espírito Santense de Saneamento (CESAN) — la station fournira une source d'eau sécurisée et durable aux principaux acteurs industriels locaux tels qu'ArcelorMittal et Vale, tous deux essentiels au développement socio-économique de la région.

Vitória WRS sera la première installation à grande échelle au monde à convertir une station d'épuration municipale en une station de production de réutilisation de l'eau en utilisant des bioréacteurs à membranes et l'osmose inverse. L'installation intégrera les technologies haute performance de Veolia pour l'intensification du traitement biologique des eaux usées, notamment :

le bioréacteur à membranes memDENSE™ pour un traitement biologique ultra-compact,

les membranes d’ultrafiltration ZeeWeed™ 500-EV pour une séparation des solides à haute efficacité,

l’osmose inverse PROflex™ à haut taux de récupération pour l’élimination avancée des contaminants.

Ces technologies combinées visent à relever des défis clés tels que l’élimination biologique du phosphore et de l’azote, fournissant une source d’eau de haute qualité, abordable et adaptée à un usage industriel tout en préservant les ressources naturelles en eau douce.

Estelle Brachlianoff, Directrice générale de Veolia déclare : « Ce projet établit une nouvelle référence en matière de durabilité dans toute l’Amérique latine. En misant sur nos technologies propriétaires les plus avancées, nous transformons les défis en opportunités et aidons nos partenaires à atteindre leurs objectifs tout en préservant activement la ressource en eau. Dans le cadre de notre programme stratégique GreenUp, nous nous engageons à contribuer à une gestion durable de l’eau et sommes très heureux d’apporter notre expertise au Brésil, renforçant ainsi notre présence dans le pays. »

Paulo Roberto, président GS INIMA au Brésil ajoute : « Ce projet pionnier représente une avancée significative pour l’assainissement au Brésil en combinant des technologies innovantes et une gestion responsable de l’environnement. L’intégration des technologies de Veolia dans ce projet à Vitória a abouti à un partenariat gagnant et compétitif garantissant sa faisabilité technique, économique et environnementale. Par sa qualité et son excellence opérationnelle, le projet va améliorer l’assainissement au Brésil tout en élargissant la palette des solutions durables pour l’eau dans le pays. En tant que première sous-concession de réutilisation de l’eau destinée à de grands clients industriels, il fixe une nouvelle norme et ouvre la voie à un avenir plus durable. »

A PROPOS DES TECHNOLOGIES DE L’EAU DE VEOLIA

En tant que leader mondial des technologies et services de l’eau, Veolia s’appuie sur ses 17 500 experts des technologies de l’eau pour proposer des solutions innovantes alliant performance et développement durable, sans compromis. Avec plus de 4 400 brevets technologiques et desservant plus de 14 000 clients à travers le monde, les activités liées aux technologies de l’eau ont généré 4,97 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2024. Ces solutions sont au cœur du plan stratégique GreenUp de Veolia, qui accélère la transformation écologique des villes et des industries tout en préservant les ressources sur le long terme. www.watertechnologies.com

A PROPOS DE VEOLIA

Le groupe Veolia a pour ambition de devenir l’entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec 215 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l’eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2024, le groupe Veolia a servi 111 millions d’habitants en eau potable et 98 millions en assainissement, produit 42 térawattheures d’énergie et traité 65 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2024 un chiffre d’affaires consolidé de 44,7 milliards d’euros. www.veolia.com