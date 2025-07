KnowBe4 collabora con Microsoft per affrontare i comportamenti rischiosi in rete

TAMPA BAY, Fla.--(BUSINESS WIRE)--KnowBe4, una piattaforma di cybersicurezza che affronta in modo completo la gestione del rischio umano, oggi ha annunciato una nuova collaborazione con Microsoft per integrare KnowBe4 SecurityCoach con il browser Microsoft Edge for Business.

Le minacce alla sicurezza del browser sono in aumento e i professionisti globali della cybersicurezza dovrebbero prendere in considerazione l'adozione di misure per ridurre il rischio. Un rapporto a cura di Menlo Security ha rivelato un aumento del 140% degli attacchi di phishing provenienti dal browser.

L'integrazione di SecurityCoach e Microsoft Edge for Business utilizza l'attività del browser attraverso segnali di sicurezza nativa per offrire utili opportunità informative entro pochi secondi dal rilevamento di comportamenti rischiosi in rete.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.