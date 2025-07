Saviynt versnelt wereldwijde expansie in Azië-Pacific, Japan, Europa en het Midden-Oosten

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Saviynt, een toonaangevende leverancier van cloud-native AI-identiteits- en governanceplatformoplossingen, heeft vandaag belangrijke wereldwijde expansie-initiatieven aangekondigd, waaronder de opening van nieuwe regionale kantoren in Singapore en Londen, de lancering van speciale klantenservice in Europa en plannen voor een aanzienlijk uitgebreid kantoor in India. Deze investeringen markeren een nieuwe fase in de snelle wereldwijde groei van Saviynt en versterken zijn positie als dé identiteitsautoriteit voor bedrijven wereldwijd.

Voortbouwend op een recordjaar 2024 en de aanhoudende vraag naar zijn AI-gebaseerde Identity Cloud-platform, verdiept Saviynt zijn aanwezigheid in belangrijke markten in de regio's Azië-Pacific (APJ) en Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA). Nu identiteitsbeveiliging de basis vormt voor digitale transformatie en beveiliging, kiezen bedrijven steeds vaker voor het schaalbare, intelligente en geconvergeerde platform van Saviynt om hun identiteitsinfrastructuur te moderniseren en te beveiligen.

"Dit is een opwindende tijd voor Saviynt, omdat we voortbouwen op het wereldwijde momentum en investeren in de regio's waar onze klanten en partners ons het hardst nodig hebben," aldus Paul Zolfaghari, president van Saviynt. "Onze nieuwe hubs in APJ, waaronder India en Singapore, en onze uitgebreide aanwezigheid in EMEA zijn meer dan alleen geografische voetafdrukken. Het zijn strategische groeimotoren die ons in staat stellen miljoenen identiteiten te ondersteunen, uitzonderlijke klantervaringen te bieden en de wereldwijde acceptatie van moderne identiteitsbeveiliging te versnellen."

Het uitgebreide kantoor van Saviynt in Singapore zal dienen als een regionale hub voor APJ en een basis vormen voor klantensucces, oplossingslevering en partnerondersteuning. Met de versnellende digitale acceptatie in de regio en de toenemende focus van de regelgeving op identiteitsbeheer, zal deze uitbreiding ervoor zorgen dat klanten op maat gemaakte, impactvolle ondersteuning krijgen.

"Azië-Pacific loopt voorop in de transformatie van identiteitsbeveiliging," stelde Dan Mountstephen, Senior Vice President, APJ bij Saviynt. "India, Japan, Zuidoost-Azië en Australië-Nieuw-Zeeland zijn enorm verschillende markten met unieke culturele nuances en uiteenlopende niveaus van identiteitsvolwassenheid. Toch valt één ding op: identiteit blijft het belangrijkste aanvalsoppervlak bij cyberaanvallen. In de hele regio geven bedrijven en overheden prioriteit aan cloud-first identiteitsbeveiligingsplatforms die eenvoudig te implementeren zijn, snel waarde opleveren en een breed scala aan toepassingsscenario's op schaal oplossen. Dat is precies waar Saviynt toonaangevend is: slimmere identiteitsbeveiliging brengen naar het hart van APJ."

In Europa en het Midden-Oosten heeft Saviynt zijn regionale aanwezigheid aanzienlijk uitgebreid naar vijf kerncentra die klanten in meer dan 15 landen bedienen. Naast een onlangs gelanceerd Customer Operations Center in Polen, een regionaal kantoor in Londen en een nieuwe directie in Amsterdam en Duitsland, heeft het bedrijf zich uitgebreid naar het Iberisch Schiereiland en is het actief op zoek naar leiderschap in Dubai om zijn groeiende klantenbestand in het Midden-Oosten te ondersteunen. Deze hubs zijn ontworpen om de regionale levering te verbeteren, de samenwerking met partners te versterken en diepgaande identiteitsexpertise te bieden in diverse regelgevings- en bedrijfsomgevingen.

"Van Londen tot Warschau, van Amsterdam tot Dubai, en in de hele regio, vormt EMEA een hoeksteen van onze wereldwijde groeistrategie," aldus Brooks Wallace, Senior Vice President EMEA bij Saviynt. "Nu de vraag naar onze zakelijke accounts toeneemt, richten we ons op het leveren van moderne, schaalbare identiteitsoplossingen die aansluiten bij de strategische prioriteiten van de toonaangevende organisaties van vandaag de dag. Zo kunnen ze hun beveiligingspositie versterken, voldoen aan complexe nalevingseisen en de digitale transformatie op lange termijn stimuleren."

In India bereidt Saviynt zich voor op de opening van een nieuwe kantoorlocatie om zijn groeiende aanwezigheid in de regio te ondersteunen, niet alleen door middel van engineering-, product- en ondersteuningsfuncties, maar ook door zijn go-to-marketteams uit te breiden. Aangezien India een cruciale rol speelt in zowel de wereldwijde activiteiten als de regionale groei, weerspiegelt deze stap de langetermijninzet van Saviynt om te investeren in talent van wereldklasse, klantbetrokkenheid en marktontwikkeling.

Deze uitbreidingen volgen op een periode van aanzienlijke klantoverwinningen, erkenning in de sector en productinnovatie voor Saviynt. Het bedrijf werd onlangs voor het vierde jaar op rij uitgeroepen tot Gartner Peer Insights Customers' Choice for Identity Governance and Administration in 2024 en blijft traditionele aanbieders vervangen met zijn geconvergeerde, AI-gestuurde identiteitsplatform.

Over Saviynt

Saviynt stelt bedrijven in staat hun digitale transformatie te beveiligen, kritieke activa te beschermen en te voldoen aan de regelgeving. Met de visie om een veilige en conforme toekomst te bieden aan alle ondernemingen, wordt Saviynt erkend als marktleider in identiteitsbeveiliging. Met geavanceerde oplossingen beschermt het bedrijf 's werelds toonaangevende merken, Fortune 500-bedrijven en overheidsorganisaties. Het bedrijf lanceerde onlangs Saviynt University om de kenniskloof op het gebied van cybersecurity en identiteitsbeheer te verkleinen door gratis trainingen en certificeringsprogramma's aan te bieden, met een sterke focus op professionals in India.

